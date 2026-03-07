Россия вошла в топ-10 стран по затратам на футбольные трансферы за 10 лет

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия заняла десятое место в списке стран с наибольшими затратами на футбольные трансферы за период с 2016 года по 2025 год по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
За последнее десятилетие российские клубы суммарно потратили 1,83 млрд евро. Список возглавляет Англия с общей суммой трансферов в 28,96 млрд. Второе место заняла Италия (12,27 млрд), третье - Испания (8,41).
Вся десятка выглядит следующим образом: 1. Англия (28,96), 2. Италия (12,27), 3. Испания (8,41), 4. Германия (8,33), 5. Франция (8,29), 6. Саудовская Аравия (3,02), 7. Португалия (2,11), 8. Бразилия (2,05), 9. Китай (1,92), 10. Россия (1,83).
Глушаков рассказал, какие трансферы удивили его зимой в РПЛ
26 февраля, 10:10