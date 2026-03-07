Бугаев рассчитывает на продолжение успеха на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 7 мар - РИА Новости. Российский горнолыжник Алексей Бугаев заявил, что рассчитывает на успех в слаломе и суперкомбинации после бронзовой недели в скоростном спуске, назвав важным успех в первые дни Паралимпиады в Италии.
«
"Если удалось завоевать на спуске медаль, то остальные дисциплины должны пойти, надеюсь, еще лучше, потому что я все-таки профилируюсь больше на технических дисциплинах: слалом, гигант и суперкомбинация", - передает слова Бугаева корреспондент РИА Новости.
По словам спортсменов, он еще хочет "услышать гимн России" после завоевания золота.
«
"На самом деле, очень важно было, что мы сегодня все-таки завоевали первые медали в первый же день, потому что с нас немного снимается груз ответственности, и мы можем легче и увереннее, более рискованно продолжать гонки, и это нам принесет, я надеюсь, лучший результат на следующих соревнованиях", - сказал Бугаев.
Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах ПКР. В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян.