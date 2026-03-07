"Только начало": Бугаев о бронзовой медали Паралимпиады

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский горнолыжник Алексей Бугаев заявил журналистам, что сделает все возможное, чтобы бронзовая медаль Паралимпиады была не последней наградой на Играх-2026.

В субботу Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске, принеся сборной России вторую медаль на Паралимпийских играх в Италии . Он выступил в классе LW6/8-2 (поражение части руки).

« "Вес медали приятный. Конечно, паралимпийские медали отличаются от всех остальных. Ощущаешь, что проделан большой путь. На подиуме волновался больше, чем на старте. Как обычно, награждение дается сложнее, чем выход на гонку", - сказал Бугаев.

"Когда завоевываешь первую медаль, немного спадает груз ответственности. Легче подходить к следующим стартам. Нет такого давления. Но как только ты сходишь с подиума - новые гонки и обстоятельства, и надо заново бороться. Бронза - только начало. Сделаю все возможное, чтобы это была не последняя медаль", - добавил он.

Бугаев отметил, что идет в правильном направлении в спортивной карьере. "В Сочи-2014 я был еще ребенком. Многие вещи мне дались на фоне юности, азарта, любви к этому делу. Сейчас, конечно, стало сложнее - сам повзрослел, жизнь поменялась. Теперь у меня семья, есть маленькая доченька. Отдаваться стало сложнее, но мы идем в правильном направлении", - заключил он.