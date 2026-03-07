Рейтинг@Mail.ru
"Только начало": Бугаев о бронзовой медали Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 07.03.2026 (обновлено: 17:54 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/bugaev-2079245075.html
"Только начало": Бугаев о бронзовой медали Паралимпиады
"Только начало": Бугаев о бронзовой медали Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
"Только начало": Бугаев о бронзовой медали Паралимпиады
Российский горнолыжник Алексей Бугаев заявил журналистам, что сделает все возможное, чтобы бронзовая медаль Паралимпиады была не последней наградой на... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T17:03:00+03:00
2026-03-07T17:54:00+03:00
спорт
алексей бугаев
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079228187_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_e50de102ee8e2e73c53f450ddce44ab0.jpg
https://ria.ru/20260307/paralimpiada-2079238815.html
https://ria.ru/20260307/bolelschik-2079240379.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079228187_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5248b236fac3a3a83e3cfd9c1edc99ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей бугаев, паралимпийские игры
Спорт, Алексей Бугаев, Паралимпийские игры
"Только начало": Бугаев о бронзовой медали Паралимпиады

Бугаев: сделаю все, чтобы бронзовая медаль была не последней на Паралимпиаде

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкАлексей Бугаев
Алексей Бугаев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Алексей Бугаев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский горнолыжник Алексей Бугаев заявил журналистам, что сделает все возможное, чтобы бронзовая медаль Паралимпиады была не последней наградой на Играх-2026.
В субботу Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске, принеся сборной России вторую медаль на Паралимпийских играх в Италии. Он выступил в классе LW6/8-2 (поражение части руки).
Российская делегация поддерживает атлетов на Паралимпиаде с флагом страны на трибуне - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Российская делегация поддерживала атлетов на Паралимпиаде с флагом страны
Вчера, 16:20
«
"Вес медали приятный. Конечно, паралимпийские медали отличаются от всех остальных. Ощущаешь, что проделан большой путь. На подиуме волновался больше, чем на старте. Как обычно, награждение дается сложнее, чем выход на гонку", - сказал Бугаев.
"Когда завоевываешь первую медаль, немного спадает груз ответственности. Легче подходить к следующим стартам. Нет такого давления. Но как только ты сходишь с подиума - новые гонки и обстоятельства, и надо заново бороться. Бронза - только начало. Сделаю все возможное, чтобы это была не последняя медаль", - добавил он.
Бугаев отметил, что идет в правильном направлении в спортивной карьере. "В Сочи-2014 я был еще ребенком. Многие вещи мне дались на фоне юности, азарта, любви к этому делу. Сейчас, конечно, стало сложнее - сам повзрослел, жизнь поменялась. Теперь у меня семья, есть маленькая доченька. Отдаваться стало сложнее, но мы идем в правильном направлении", - заключил он.
Бугаеву 28 лет. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи 2014 года, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Нидерландский болельщик назвал потрясающим выступление Ворончихиной
Вчера, 16:34
 
СпортАлексей БугаевПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала