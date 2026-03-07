Рейтинг@Mail.ru
Бугаев заявил, что рад открыто представлять Россию на Паралимпиаде
14:51 07.03.2026
Бугаев заявил, что рад открыто представлять Россию на Паралимпиаде
Бугаев заявил, что рад открыто представлять Россию на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Бугаев заявил, что рад открыто представлять Россию на Паралимпиаде
Российский горнолыжник Алексей Бугаев заявил журналистам, что он рад представлять Россию на Паралимпийских играх без каких-либо ограничений. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
спорт, алексей бугаев, паралимпийские игры
Спорт, Алексей Бугаев, Паралимпийские игры
Бугаев заявил, что рад открыто представлять Россию на Паралимпиаде

Горнолыжник Бугаев рассказал, что рад представлять страну на Паралимпиаде

Алексей Бугаев
Алексей Бугаев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский горнолыжник Алексей Бугаев заявил журналистам, что он рад представлять Россию на Паралимпийских играх без каких-либо ограничений.
В субботу Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске, принеся сборной России вторую медаль на Паралимпийских играх в Италии. Он выступил в классе LW6/8-2 (поражение части руки).
"Сложная медаль, одна из самых сложных в карьере. Подрос уровень конкуренции, много сильных ребят. После второй тренировки понимал, что будет борьба за третье место, был в отстающих. Рад, что завоевал медаль. После своего выступления проезды других не сильно давили, я понимал, что маловероятно, что кто-то заскочит в тройку", - сказал Бугаев.
«
"Рад, что снова могу представлять свою страну. Наслаждался, кайфовал. У нас самая красивая форма была на открытии. Приятно, когда тебя ни в чем не обвиняют, не ограничивают, не заставляют скрываться, как было в Корее. Глупость просто! Рады, что можем на общих основаниях выступать и приносить медали. А еще лучше, чтобы играл гимн", - добавил он.
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина в субботу также взяла бронзу в скоростном спуске. "Варвара - лучшая, она может выиграть. У обоих третье место - это прекрасно. Стараемся поддерживать друг друга, наши тренеры за нас горой. Без поддержки близких этого бы не было", - заключил Бугаев.
