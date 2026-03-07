https://ria.ru/20260307/bugaev-2079225032.html
Бугаев заявил, что рад открыто представлять Россию на Паралимпиаде
Бугаев заявил, что рад открыто представлять Россию на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Бугаев заявил, что рад открыто представлять Россию на Паралимпиаде
Российский горнолыжник Алексей Бугаев заявил журналистам, что он рад представлять Россию на Паралимпийских играх без каких-либо ограничений. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский горнолыжник Алексей Бугаев заявил журналистам, что он рад представлять Россию на Паралимпийских играх без каких-либо ограничений.
В субботу Бугаев
завоевал бронзу в скоростном спуске, принеся сборной России вторую медаль на Паралимпийских играх в Италии. Он выступил в классе LW6/8-2 (поражение части руки).
"Сложная медаль, одна из самых сложных в карьере. Подрос уровень конкуренции, много сильных ребят. После второй тренировки понимал, что будет борьба за третье место, был в отстающих. Рад, что завоевал медаль. После своего выступления проезды других не сильно давили, я понимал, что маловероятно, что кто-то заскочит в тройку", - сказал Бугаев.
«
"Рад, что снова могу представлять свою страну. Наслаждался, кайфовал. У нас самая красивая форма была на открытии. Приятно, когда тебя ни в чем не обвиняют, не ограничивают, не заставляют скрываться, как было в Корее. Глупость просто! Рады, что можем на общих основаниях выступать и приносить медали. А еще лучше, чтобы играл гимн", - добавил он.
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина в субботу также взяла бронзу в скоростном спуске. "Варвара - лучшая, она может выиграть. У обоих третье место - это прекрасно. Стараемся поддерживать друг друга, наши тренеры за нас горой. Без поддержки близких этого бы не было", - заключил Бугаев.