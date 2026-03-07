Рейтинг@Mail.ru
Горнолыжник Бугаев принес сборной России вторую медаль на Паралимпиаде
14:11 07.03.2026 (обновлено: 16:49 07.03.2026)
Горнолыжник Бугаев принес сборной России вторую медаль на Паралимпиаде
Горнолыжник Бугаев принес сборной России вторую медаль на Паралимпиаде
Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
спорт, паралимпийские игры, паралимпийский комитет россии (пкр), алексей бугаев
Спорт, Паралимпийские игры, Паралимпийский комитет России (ПКР), Алексей Бугаев
Горнолыжник Бугаев принес сборной России вторую медаль на Паралимпиаде

Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкАлексей Бугаев
Алексей Бугаев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости. Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии.
Бугаев выступил в классе LW6/8-2 (поражение части руки). Он финишировал с результатом 1 минута 18,40 секунды. Первое место занял швейцарец Робин Куше (1 минута 17,79 секунды), второе - француз Артур Боше (отставание - 0,61 секунды).
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Ворончихина рассказала об эмоциях от завоевания медали на Паралимпиаде
Вчера, 12:39
Данная медаль стала второй для сборной России на Паралимпиаде в Италии. Ранее в субботу бронзу в скоростном спуске завоевала горнолыжница Варвара Ворончихина.
Бугаеву 28 лет. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи 2014 года, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Свищев отметил важность первой медали России на Паралимпиаде
Вчера, 12:44
 
