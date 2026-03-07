Рейтинг@Mail.ru
Блинкова проиграла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис
 
09:05 07.03.2026
Блинкова проиграла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Блинкова проиграла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анна Блинкова уступила американке Аманде Анисимовой в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд РИА Новости Спорт, 07.03.2026
спорт, анна блинкова, аманда анисимова, эмма радукану, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Анна Блинкова, Аманда Анисимова, Эмма Радукану, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Блинкова проиграла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

© Пресс-служба Australian OpenРоссийская теннисистка Анна Блинкова
Российская теннисистка Анна Блинкова - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Пресс-служба Australian Open
Российская теннисистка Анна Блинкова. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова уступила американке Аманде Анисимовой в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:0 в пользу шестой ракетки мира. Блинкова занимает 94-ю позицию в рейтинге WTA. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.
В третьем круге соперницей Анисимовой станет британка Эмма Радукану (24).
Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
