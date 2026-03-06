Рейтинг@Mail.ru
Шайба Абрамова принесла ЦСКА победу над "Трактором" в матче КХЛ
06.03.2026
Шайба Абрамова принесла ЦСКА победу над "Трактором" в матче КХЛ
Шайба Абрамова принесла ЦСКА победу над "Трактором" в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Шайба Абрамова принесла ЦСКА победу над "Трактором" в матче КХЛ

Шайба Абрамова помогла ЦСКА победить "Трактор" в матче КХЛ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Единственную шайбу на 36-й минуте забросил Виталий Абрамов. Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин отразил 19 бросков, оформив седьмой в сезоне и десятый в карьере шатаут в КХЛ.
ЦСКА, набрав 76 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Трактор" с 65 баллами располагается на шестой строчке на Востоке.
В следующем матче "Трактор" 8 марта сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом", двумя днями позднее ЦСКА примет "Сочи".
В другом матче "Сочи" дома обыграл омский "Авангард" со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
ХоккейСпортВиталий АбрамовЦСКАТракторСочиКХЛ 2025-2026
 
