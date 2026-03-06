https://ria.ru/20260306/tsska-2079136155.html
Шайба Абрамова принесла ЦСКА победу над "Трактором" в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 06.03.2026
