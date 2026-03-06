https://ria.ru/20260306/stepanova-2079115852.html
Фигуристы Степанова и Букин победили в ритм-танце в Финале Гран-при России
Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в ритм-танце в соревновании танцевальных дуэтов в Финале серии Гран-при России по фигурному катанию,... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Фигуристы Степанова и Букин победили в ритм-танце в Финале Гран-при России
