Рейтинг@Mail.ru
Фигуристы Степанова и Букин победили в ритм-танце в Финале Гран-при России - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:35 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/stepanova-2079115852.html
Фигуристы Степанова и Букин победили в ритм-танце в Финале Гран-при России
Фигуристы Степанова и Букин победили в ритм-танце в Финале Гран-при России - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Фигуристы Степанова и Букин победили в ритм-танце в Финале Гран-при России
Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в ритм-танце в соревновании танцевальных дуэтов в Финале серии Гран-при России по фигурному катанию,... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T19:35:00+03:00
2026-03-06T19:35:00+03:00
фигурное катание
спорт
александра степанова (фигурное катание)
иван букин (фигурное катание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016968017_650:0:3072:1362_1920x0_80_0_0_b35c3529d64a2aec520de7147072a914.jpg
https://ria.ru/20260306/figuristy-2079101185.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016968017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_faa1bd3e257b2e6f143f751daed34dfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александра степанова (фигурное катание), иван букин (фигурное катание)
Фигурное катание, Спорт, Александра Степанова (фигурное катание), Иван Букин (фигурное катание)
Фигуристы Степанова и Букин победили в ритм-танце в Финале Гран-при России

Фигуристы Степанова и Букин стали лучшими в ритм-танце в Финале Гран-при России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАлександра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Александра Степанова и Иван Букин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в ритм-танце в соревновании танцевальных дуэтов в Финале серии Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.
Они набрали 88,85 балла. На второй строчке идут Василиса Кагановская и Максим Некрасов (87,61), на третьей - Екатерина Миронова и Евгений Устенко (81,48).
Произвольный танец дуэты представят в воскресенье. Соревнования завершатся 9 марта.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Козловский: нужен турнир, где российские фигуристы катались бы плохо
Вчера, 18:45
 
Фигурное катаниеСпортАлександра Степанова (фигурное катание)Иван Букин (фигурное катание)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала