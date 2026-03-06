https://ria.ru/20260306/shved-2078931027.html
Баскетболистам Шведу и Лопатину удалось покинуть Дубай и вернуться в Россию
Баскетболистам казанского УНИКСа Алексею Шведу и Андрею Лопатину удалось покинуть Дубай после обострения конфликта на Ближнем Востоке и вернуться в Казань,... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
футбол
спорт
алексей швед
евгений богачев
уникс
единая лига втб
