Баскетболистам Шведу и Лопатину удалось покинуть Дубай и вернуться в Россию
Футбол
 
10:03 06.03.2026
Баскетболистам Шведу и Лопатину удалось покинуть Дубай и вернуться в Россию
Баскетболистам Шведу и Лопатину удалось покинуть Дубай и вернуться в Россию - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Баскетболистам Шведу и Лопатину удалось покинуть Дубай и вернуться в Россию
Баскетболистам казанского УНИКСа Алексею Шведу и Андрею Лопатину удалось покинуть Дубай после обострения конфликта на Ближнем Востоке и вернуться в Казань,... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
футбол
спорт
алексей швед
евгений богачев
уникс
единая лига втб
Новости
спорт, алексей швед, евгений богачев, уникс, единая лига втб
Футбол, Спорт, Алексей Швед, Евгений Богачев, УНИКС, Единая Лига ВТБ
Баскетболистам Шведу и Лопатину удалось покинуть Дубай и вернуться в Россию

Баскетболисты УНИКСа Швед и Лопатин благополучно вернулись из Дубая в Казань

© Соцсети БК "Зенит"Алексей Швед
Алексей Швед - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Соцсети БК "Зенит"
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Баскетболистам казанского УНИКСа Алексею Шведу и Андрею Лопатину удалось покинуть Дубай после обострения конфликта на Ближнем Востоке и вернуться в Казань, сообщается в семейном Telegram-канале Шведа.
Как ранее сообщил РИА Новости президент казанского клуба Евгений Богачев, Швед должен был вылететь из ОАЭ 4 марта, но рейс отменили. УНИКС 7 марта примет петербургский "Зенит" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Баскетболисты Уралмаша - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
4 марта, 21:10
 
ФутболСпортАлексей ШведЕвгений БогачевУНИКСЕдиная Лига ВТБ
 
