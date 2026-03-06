Рейтинг@Mail.ru
Женская молодежная сборная России обыграла ровесниц из Таиланда
17:15 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/sbornaja-2079078096.html
Женская молодежная сборная России обыграла ровесниц из Таиланда
Женская молодежная сборная России обыграла ровесниц из Таиланда
Женская молодежная сборная России обыграла ровесниц из Таиланда
Женская молодежная сборная России по футболу (до 19 лет) обыграла ровесниц из Таиланда в заключительном товарищеском матче на сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Женская молодежная сборная России обыграла ровесниц из Таиланда

Женская молодежная сборная РФ обыграла ровесниц из Таиланда в товарищеском матче

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Женская молодежная сборная России по футболу (до 19 лет) обыграла ровесниц из Таиланда в заключительном товарищеском матче на сборах в Турции.
Встреча, которая прошла в Манавгате, завершилась со счетом 1:0 в пользу россиянок, в составе которых гол забила Полина Павлова (15-я минута).
Женская молодежная сборная России одержала третью победу кряду на сборах в Турции. Ранее россиянки обыграли команды Иордании (3:0) и Узбекистана (3:1).
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Роналду отправится в Мадрид для лечения травмы, заявил тренер "Аль-Насра"
Вчера, 16:08
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
