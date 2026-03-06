Женская молодежная сборная России обыграла ровесниц из Таиланда

https://ria.ru/20260306/sbornaja-2079078096.html
Женская молодежная сборная России по футболу (до 19 лет) обыграла ровесниц из Таиланда в заключительном товарищеском матче на сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
спорт
