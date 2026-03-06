Румыния опровергла информацию о бойкоте открытия Паралимпиады

КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Румыния не собирается бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр, Киев не имел права выступать с таким заявлением от имени Бухареста, заявил президент Национального паралимпийского комитета Румынии Эдуард Новак.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в среду, что Румыния будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр.
"Я не знаю, откуда взялась эта информация, я не помню, чтобы министр иностранных дел другой страны когда-либо выступал от имени Румынии. Это сейчас так принято? Нет, нам это не нужно… Румыния будет представлена на открытии Паралимпийских игр двумя нашими спортсменами", - заявил Новак.
Он подчеркнул, что зимние Паралимпийские игры — это аполитичное мероприятие.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что любой спорт, в том числе паралимпийский, должен быть свободен от политики.
Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на играх под национальным флагом и гимном.