Рейтинг@Mail.ru
Румыния опровергла информацию о бойкоте открытия Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/rumynija-2078953844.html
Румыния опровергла информацию о бойкоте открытия Паралимпиады
Румыния опровергла информацию о бойкоте открытия Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Румыния опровергла информацию о бойкоте открытия Паралимпиады
Румыния не собирается бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр, Киев не имел права выступать с таким заявлением от имени Бухареста, заявил президент... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T11:18:00+03:00
2026-03-06T11:18:00+03:00
в мире
румыния
киев
бухарест
андрей сибига
дмитрий песков
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776436971_0:407:2918:2048_1920x0_80_0_0_7a42ac61efd49f5649672bb5da2955f0.jpg
https://ria.ru/20260306/paralimpiada-2078847471.html
https://ria.ru/20260305/polsha-2078819923.html
румыния
киев
бухарест
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776436971_158:419:2330:2048_1920x0_80_0_0_5fdfe9e5834766d5dc233a1a953ac3d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, румыния, киев, бухарест, андрей сибига, дмитрий песков, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
В мире, Румыния, Киев, Бухарест, Андрей Сибига, Дмитрий Песков, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Румыния опровергла информацию о бойкоте открытия Паралимпиады

Румыния не собирается бойкотировать открытие Паралимпийских игр

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Паралимпийского движения
Флаг Паралимпийского движения - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг Паралимпийского движения. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Румыния не собирается бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр, Киев не имел права выступать с таким заявлением от имени Бухареста, заявил президент Национального паралимпийского комитета Румынии Эдуард Новак.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в среду, что Румыния будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр.
Болельщики сборной России во время тренировки спортсменов на этапе Кубка мира по фристайлу в южнокорейском Покане - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Шестеро с флагом и гимном: что нельзя пропустить на Паралимпиаде-2026
Вчера, 00:15
"Я не знаю, откуда взялась эта информация, я не помню, чтобы министр иностранных дел другой страны когда-либо выступал от имени Румынии. Это сейчас так принято? Нет, нам это не нужно… Румыния будет представлена на открытии Паралимпийских игр двумя нашими спортсменами", - заявил Новак.
Он подчеркнул, что зимние Паралимпийские игры — это аполитичное мероприятие.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что любой спорт, в том числе паралимпийский, должен быть свободен от политики.
Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на играх под национальным флагом и гимном.
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Польское ТВ будет прерывать трансляцию Паралимпиады из-за россиян
5 марта, 17:36
 
В миреРумынияКиевБухарестАндрей СибигаДмитрий ПесковПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала