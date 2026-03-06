Рейтинг@Mail.ru
В "Монце" рады, что ролик с мемом завирусился в России - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
07:50 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/rolik-2078912883.html
В "Монце" рады, что ролик с мемом завирусился в России
В итальянском футбольном клубе "Монца" очень рады, что видеоролик с российским мемом, который они использовали для рекламы билетов на матчи команды, завирусился
В "Монце" рады, что ролик с мемом завирусился в России

ФК "Монца" рад, что его ролик с русским мемом из 2008 года завирусился в России

Футбольный мяч
Футбольный мяч
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
РИМ, 6 мар - РИА Новости. В итальянском футбольном клубе "Монца" очень рады, что видеоролик с российским мемом, который они использовали для рекламы билетов на матчи команды, завирусился в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Ранее "Монца" опубликовала ролик о скидках на билеты на два предстоящих матча, использовав ставший мемом фрагмент репортажа 2008 года с музыкальной вечеринки в Великом Новгороде.
"Мы очень рады, что наш ролик достиг России и вызвал интерес у российской публики. Мем, использованный в видео, тоже очень популярен в Италии и часто используется в социальных сетях для сопровождения или подчеркивания особенно необычных или сенсационных новостей", - заявили в "Монце".
В оригинальном видео 2008 года молодой россиянин сначала с серьезным лицом жалуется корреспонденту на плохую музыку и малое количество людей на вечеринке, но затем начинает счастливо улыбаться и танцевать. В российском сегменте интернета этот мем известен как "очень плохая музыка".
В итальянском варианте главный герой ролика радостно пускается в пляс, узнав о дешевых билетах на футбол. Ролик сопровождается субтитрами на итальянском, имитирующими разговор героя и корреспондента.
