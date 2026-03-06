Рейтинг@Mail.ru
PFL расторгла контракт с Нганну - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
16:30 06.03.2026 (обновлено: 16:51 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/ngannu-2079063740.html
PFL расторгла контракт с Нганну
PFL расторгла контракт с Нганну - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
PFL расторгла контракт с Нганну
Профессиональная бойцовская лига (PFL) расторгла контракт с французом камерунского происхождения Фрэнсисом Нганну. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T16:30:00+03:00
2026-03-06T16:51:00+03:00
единоборства
спорт
фрэнсис нганну
тайсон фьюри
ufc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906272237_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_cc07a7a58ac4efb7b5e0a1ab7a9020a4.jpg
https://ria.ru/20260223/boks-2076257847.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906272237_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_9ca7327f75788ae3d527aa1afb097ca8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, фрэнсис нганну, тайсон фьюри, ufc
Единоборства, Спорт, Фрэнсис Нганну, Тайсон Фьюри, UFC
PFL расторгла контракт с Нганну

PFL расторгла контракт с экс-чемпионом UFC Нганну

© Соцсети спортсменаФрэнсис Нганну
Фрэнсис Нганну - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Соцсети спортсмена
Фрэнсис Нганну. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Профессиональная бойцовская лига (PFL) расторгла контракт с французом камерунского происхождения Фрэнсисом Нганну.
Нганну подписал контракт с PFL в мае 2023 года. За это время он провел один поединок, отправив в нокаут бразильца Ренана Феррейру в 2024 году и став чемпионом в тяжелом весе.
«

"PFL приняла решение прекратить сотрудничество с Фрэнсисом Нганну. Мы с большим уважением относимся к Фрэнсису как к спортсмену и человеку и желаем ему успехов на следующем этапе его карьеры в единоборствах. PFL по-прежнему нацелена на привлечение и подписание контрактов с лучшими спортсменами в этом виде спорта, чтобы продолжать проводить соревнования мирового уровня для болельщиков по всему миру", - говорится в заявлении промоушена в соцсети X.

В профессиональных смешанных единоборствах Нганну одержал 18 побед при трех поражениях. Он покинул UFC в статусе чемпиона из-за разногласий по поводу нового контракта. В 2023 году Нганну проиграл британцу Тайсону Фьюри в поединке по правилам бокса.
Боксерский ринг - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Американский боксер потерял сознание во время перерыва между раундами
23 февраля, 19:38
 
ЕдиноборстваСпортФрэнсис НганнуТайсон ФьюриUFC
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала