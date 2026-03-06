Трамп принял в Белом доме "Интер Майами" с Месси

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", за который выступает восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Месси, который играет за "Интер Майами" с 2023 года, не выступал во время мероприятия.