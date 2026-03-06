Рейтинг@Mail.ru
Трамп принял в Белом доме "Интер Майами" с Месси - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:07 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/messi-2078921040.html
Трамп принял в Белом доме "Интер Майами" с Месси
Трамп принял в Белом доме "Интер Майами" с Месси - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Трамп принял в Белом доме "Интер Майами" с Месси
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", за который выступает восьмикратный... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T09:07:00+03:00
2026-03-06T09:07:00+03:00
футбол
лионель месси
криштиану роналду
интер
mls
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069430839_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_f35d7ce1fd851d6987625efda341a716.jpg
https://ria.ru/20260306/regragi-2078887384.html
https://ria.ru/20260305/dinamo-2078871782.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069430839_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_955fa282f70ad5a41e7789a73b5f8133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
лионель месси, криштиану роналду, интер, mls
Футбол, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Интер, MLS
Трамп принял в Белом доме "Интер Майами" с Месси

Трамп принял в Белом доме клуб MLS "Интер Майами", за который выступает Месси

© Фотография из соцсетейЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", за который выступает восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
В декабре "Интер Майами" обыграл в финале "Ванкувер Уайткэпс" и завоевал чемпионский титул, а Месси второй сезон подряд был признан самым ценным игроком MLS.
Валид Реграги и Хаким Зиешь - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Дошедший с Марокко до полуфинала ЧМ Реграги покинул пост главного тренера
01:32
"Лео, ты пришел и победил, а это очень сложно. Честно говоря, на тебя оказывается гораздо больше давления, чем кто-либо мог себе представить, потому что от тебя все ждали победы", — сказал Трамп.
Месси, который играет за "Интер Майами" с 2023 года, не выступал во время мероприятия.
"Интер Майами" стал первой командой MLS, приглашенной в Белый дом за два срока Трампа. В ноябре Трамп провел встречу в Белом доме с пятикратным обладателем "Золотого мяча" португальским форвардом Криштиану Роналду.
Футбол. Полуфинал Кубка России. Динамо – Спартак - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Динамо" разгромило "Спартак" в матче Кубка России
Вчера, 22:44
 
ФутболЛионель МессиКриштиану РоналдуИнтерMajor League Soccer 2025
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    06.03 17:00
    Металлург Мг
    Автомобилист
  • Хоккей
    06.03 19:30
    Сочи
    Авангард
  • Хоккей
    06.03 19:30
    ЦСКА
    Трактор
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала