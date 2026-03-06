Трамп принял в Белом доме "Интер Майами" с Месси

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", за который выступает восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
В декабре "Интер Майами" обыграл в финале "Ванкувер Уайткэпс" и завоевал чемпионский титул, а Месси второй сезон подряд был признан самым ценным игроком MLS.
"Лео, ты пришел и победил, а это очень сложно. Честно говоря, на тебя оказывается гораздо больше давления, чем кто-либо мог себе представить, потому что от тебя все ждали победы", — сказал Трамп.
Месси, который играет за "Интер Майами" с 2023 года, не выступал во время мероприятия.
"Интер Майами" стал первой командой MLS, приглашенной в Белый дом за два срока Трампа. В ноябре Трамп провел встречу в Белом доме с пятикратным обладателем "Золотого мяча" португальским форвардом Криштиану Роналду.