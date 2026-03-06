Рейтинг@Mail.ru
Иран не выступит на Паралимпийских играх из-за конфликта на Ближнем Востоке
16:54 06.03.2026 (обновлено: 17:12 06.03.2026)
Иран не выступит на Паралимпийских играх из-за конфликта на Ближнем Востоке
Иранская делегация не сможет принять участие в Паралимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает Международный паралимпийский комитет (IPC) на своем сайте.
в мире
паралимпийские игры
паралимпийские игры
в мире, паралимпийские игры
В мире, Паралимпийские игры, Паралимпийские игры
Флаг Паралимпийского движения
Флаг Паралимпийского движения
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг Паралимпийского движения. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Иранская делегация не сможет принять участие в Паралимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает Международный паралимпийский комитет (IPC) на своем сайте.
Сборную Ирана должен был представлять один спортсмен - лыжник Абульфазл Хатиби Мианеи, который планировал выступить в двух медальных дисциплинах: спринте классическим стилем и гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем. Отмечается, что из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке участник Паралимпиад в Пхенчхане и Пекине не может безопасно добраться до Италии.
"Это действительно прискорбно для мирового спорта и особенно для Абульфазла, что он не может безопасно приехать, чтобы выступить на своих третьих зимних Паралимпийских играх. С момента начала конфликта мы неустанно работали с Национальным паралимпийским комитетом Ирана и лыжной федерацией, чтобы найти альтернативные маршруты для безопасного проезда. Однако, поскольку конфликт продолжается по всему Ближнему Востоку, риск для человеческой жизни слишком высок", - заявил президент IPC Эндрю Парсонс.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
"Из-за отсутствия связи на большей части территории Ирана диалог был непростым. Нам сообщили, что безопасный проезд в Италию невозможен и они не смогут приехать на Игры. Не выступить на зимних Паралимпийских играх из-за факторов, не зависящих от него, после многих лет тренировок и самоотдачи - это душераздирающе для спортсмена, и мы сочувствуем Абульфазлу в это трудное время", - добавил Парсонс.
Отмечается, что в связи с тем, что спортсмен не сможет приехать на Паралимпиаду, будучи единственным представителем своей страны, флаг Ирана не будут проносить на параде спортсменов на церемонии открытия, которая пройдет в пятницу.
