Иран не выступит на Паралимпийских играх из-за конфликта на Ближнем Востоке
Иран не выступит на Паралимпийских играх из-за конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Иран не выступит на Паралимпийских играх из-за конфликта на Ближнем Востоке
Иранская делегация не сможет принять участие в Паралимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает Международный паралимпийский комитет (IPC) на своем сайте. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T16:54:00+03:00
2026-03-06T16:54:00+03:00
2026-03-06T17:12:00+03:00
Иран не выступит на Паралимпийских играх из-за конфликта на Ближнем Востоке
Иранская делегация не примет участие в Паралимпийских играх 2026 года в Италии
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Иранская делегация не сможет принять участие в Паралимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает Международный паралимпийский комитет (IPC) на своем сайте
.
Сборную Ирана
должен был представлять один спортсмен - лыжник Абульфазл Хатиби Мианеи, который планировал выступить в двух медальных дисциплинах: спринте классическим стилем и гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем. Отмечается, что из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке
участник Паралимпиад в Пхенчхане
и Пекине
не может безопасно добраться до Италии
.
"Это действительно прискорбно для мирового спорта и особенно для Абульфазла, что он не может безопасно приехать, чтобы выступить на своих третьих зимних Паралимпийских играх. С момента начала конфликта мы неустанно работали с Национальным паралимпийским комитетом Ирана и лыжной федерацией, чтобы найти альтернативные маршруты для безопасного проезда. Однако, поскольку конфликт продолжается по всему Ближнему Востоку, риск для человеческой жизни слишком высок", - заявил президент IPC Эндрю Парсонс
.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
"Из-за отсутствия связи на большей части территории Ирана диалог был непростым. Нам сообщили, что безопасный проезд в Италию невозможен и они не смогут приехать на Игры. Не выступить на зимних Паралимпийских играх из-за факторов, не зависящих от него, после многих лет тренировок и самоотдачи - это душераздирающе для спортсмена, и мы сочувствуем Абульфазлу в это трудное время", - добавил Парсонс.
Отмечается, что в связи с тем, что спортсмен не сможет приехать на Паралимпиаду, будучи единственным представителем своей страны, флаг Ирана не будут проносить на параде спортсменов на церемонии открытия, которая пройдет в пятницу.