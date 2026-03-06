Иран не выступит на Паралимпийских играх из-за конфликта на Ближнем Востоке

"Из-за отсутствия связи на большей части территории Ирана диалог был непростым. Нам сообщили, что безопасный проезд в Италию невозможен и они не смогут приехать на Игры. Не выступить на зимних Паралимпийских играх из-за факторов, не зависящих от него, после многих лет тренировок и самоотдачи - это душераздирающе для спортсмена, и мы сочувствуем Абульфазлу в это трудное время", - добавил Парсонс.