"Денвер" с трипл-даблом Йокича обыграл "Лейкерс" в матче НБА
"Денвер Наггетс" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T08:53:00+03:00
2026-03-06T08:53:00+03:00
2026-03-06T09:21:00+03:00
2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере закончилась победой хозяев со счетом 120:113 (32:22, 32:32, 29:32, 27:27). Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич
из "Наггетс", оформивший 23-й трипл-дабл в сезоне из 28 очков, 12 подборов и 13 передач. У "Лейкерс" дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов оформил Лука Дончич
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс в этом матче обошел Карима Абдул-Джаббара и стал единоличным лидером по количеству реализованных бросков с игры за всю историю НБА
. Ранее Абдул-Джаббар лидировал с 15 837 точными бросками.
"Денвер" с 39 победами в 63 матчах идет на пятом месте в Западной конференции, где "Лейкерс" (37 побед в 62 матчах) располагаются на шестой позиции.
Результаты других матчей:
"Вашингтон Уизардс" - "Юта Джаз" - 112:122;
"Орландо Мэджик" - "Даллас Маверикс" - 115:114;
"Майами Хит" - "Бруклин Нетс" - 126:110;
"Хьюстон Рокетс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 113:115 ОТ;
"Миннесота Тимбервулвз" - "Торонто Рэпторс" - 115:107;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Детройт Пистонс" - 121:106;
"Финикс Санз" - "Чикаго Буллз" - 103:105;
"Сакраменто Кингз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 123:133.