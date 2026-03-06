Рейтинг@Mail.ru
"Денвер" с трипл-даблом Йокича обыграл "Лейкерс" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:53 06.03.2026 (обновлено: 09:21 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/denver-2078918781.html
"Денвер" с трипл-даблом Йокича обыграл "Лейкерс" в матче НБА
"Денвер" с трипл-даблом Йокича обыграл "Лейкерс" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
"Денвер" с трипл-даблом Йокича обыграл "Лейкерс" в матче НБА
"Денвер Наггетс" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T08:53:00+03:00
2026-03-06T09:21:00+03:00
баскетбол
спорт
никола йокич
лука дончич
леброн джеймс
денвер наггетс
лос-анджелес лейкерс
вашингтон уизардс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870102500_0:24:1015:596_1920x0_80_0_0_e693e7b292866016bb413e6fdaec228d.jpg
https://ria.ru/20260305/dzhonson-2078701764.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870102500_176:24:892:561_1920x0_80_0_0_3d4de5ae8f615670d169c1d5c5c0f1c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никола йокич, лука дончич, леброн джеймс, денвер наггетс, лос-анджелес лейкерс, вашингтон уизардс, нба
Баскетбол, Спорт, Никола Йокич, Лука Дончич, Леброн Джеймс, Денвер Наггетс, Лос-Анджелес Лейкерс, Вашингтон Уизардс, НБА
"Денвер" с трипл-даблом Йокича обыграл "Лейкерс" в матче НБА

Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче НБА

© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс" Никола Йокич
Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс"
Никола Йокич. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере закончилась победой хозяев со счетом 120:113 (32:22, 32:32, 29:32, 27:27). Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич из "Наггетс", оформивший 23-й трипл-дабл в сезоне из 28 очков, 12 подборов и 13 передач. У "Лейкерс" дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов оформил Лука Дончич.
НБА
06 марта 2026 • начало в 06:00
Завершен
Денвер
120 : 113
Лейкерс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс в этом матче обошел Карима Абдул-Джаббара и стал единоличным лидером по количеству реализованных бросков с игры за всю историю НБА. Ранее Абдул-Джаббар лидировал с 15 837 точными бросками.
"Денвер" с 39 победами в 63 матчах идет на пятом месте в Западной конференции, где "Лейкерс" (37 побед в 62 матчах) располагаются на шестой позиции.
Результаты других матчей:
"Вашингтон Уизардс" - "Юта Джаз" - 112:122;
"Орландо Мэджик" - "Даллас Маверикс" - 115:114;
"Майами Хит" - "Бруклин Нетс" - 126:110;
"Хьюстон Рокетс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 113:115 ОТ;
"Миннесота Тимбервулвз" - "Торонто Рэпторс" - 115:107;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Детройт Пистонс" - 121:106;
"Финикс Санз" - "Чикаго Буллз" - 103:105;
"Сакраменто Кингз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 123:133.
Би Джей Джонсон - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Локомотив-Кубань" расторг контракт с американским баскетболистом
Вчера, 12:12
 
БаскетболСпортНикола ЙокичЛука ДончичЛеброн ДжеймсДенвер НаггетсЛос-Анджелес ЛейкерсВашингтон УизардсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    06.03 17:00
    Металлург Мг
    Автомобилист
  • Хоккей
    06.03 19:30
    Сочи
    Авангард
  • Хоккей
    06.03 19:30
    ЦСКА
    Трактор
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала