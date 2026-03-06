https://ria.ru/20260306/bagiyan-2079137399.html
Российская лыжница рассказала о волнении перед стартом Паралимпиады
06.03.2026
Российская лыжница рассказала о волнении перед стартом Паралимпиады
Призер чемпионата мира по лыжным гонкам Анастасия Багиян заявила о небольшом волнении перед стартом Паралимпийских игр в Италии. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
