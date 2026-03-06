Рейтинг@Mail.ru
Российская лыжница рассказала о волнении перед стартом Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
21:56 06.03.2026
Российская лыжница рассказала о волнении перед стартом Паралимпиады
Российская лыжница рассказала о волнении перед стартом Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Российская лыжница рассказала о волнении перед стартом Паралимпиады
Призер чемпионата мира по лыжным гонкам Анастасия Багиян заявила о небольшом волнении перед стартом Паралимпийских игр в Италии.
2026-03-06T21:56:00+03:00
2026-03-06T21:56:00+03:00
2026
Российская лыжница рассказала о волнении перед стартом Паралимпиады

Российская лыжница Багиян рассказала о волнении перед стартом Паралимпийских игр

© Фото : Официальный сайт Паралимпийского комитета России (ПКР)Участница Паралимпийских игр Анастасия Багиян
ВЕРОНА, 6 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Призер чемпионата мира по лыжным гонкам Анастасия Багиян заявила о небольшом волнении перед стартом Паралимпийских игр в Италии.
В пятницу в римском амфитеатре в Вероне состоится церемония открытия Игр.
"Рада, конечно, наконец-то участвовать. Волнение? Есть немного", - сказала Багиян журналистам.
Паралимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 15 марта. На Играх под национальным флагом выступят шесть россиян.
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В России запустили флешмоб в поддержку атлетов на Паралимпиаде
