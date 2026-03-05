СКА в четвертый раз в сезоне обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Петербургский СКА на выезде нанес поражение минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в четверг в Минске, завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе петербуржцев отличились Матвей Поляков (32-я минута) и Сергей Сапего (61). У "Динамо" шайбу забросил Алекс Лимож (33).
05 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
12:23 • Алекс Лимож
11:23 • Матвей Поляков
(Михаил Воробьев, Бреннан Менелл)
00:18 • Сергей Сапего
(Матвей Короткий, Матвей Поляков)
Форвард СКА Михаил Воробьев провел свой 300-й матч в составе петербургского клуба и отметился голевой передачей, благодаря чему достиг отметки в 200 очков в КХЛ за всю карьеру.
СКА (73 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" (83) располагается на второй позиции. Клубы ранее гарантировали себе участие в плей-офф. В сезонной серии между СКА и "Динамо" счет стал 4-1 в пользу армейцев.
Следующие матчи обе команды проведут на выезде против московского "Динамо". СКА сыграет с "бело-голубыми" 7 марта, а минчане - 9 марта.