СКА в четвертый раз в сезоне обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
22:03 05.03.2026
СКА в четвертый раз в сезоне обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ
СКА в четвертый раз в сезоне обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ
Петербургский СКА на выезде нанес поражение минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.03.2026
спорт, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), динамо (минск)
Хоккей, Спорт, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
СКА в четвертый раз в сезоне обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

СКА на выезде обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. СКА
Хоккей. КХЛ. СКА - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. СКА. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Петербургский СКА на выезде нанес поражение минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в четверг в Минске, завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе петербуржцев отличились Матвей Поляков (32-я минута) и Сергей Сапего (61). У "Динамо" шайбу забросил Алекс Лимож (33).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Динамо Минск
1 : 2
СКА
12:23 • Алекс Лимож
(Николас Мелоче)
11:23 • Матвей Поляков
(Михаил Воробьев, Бреннан Менелл)
00:18 • Сергей Сапего
(Матвей Короткий, Матвей Поляков)
Форвард СКА Михаил Воробьев провел свой 300-й матч в составе петербургского клуба и отметился голевой передачей, благодаря чему достиг отметки в 200 очков в КХЛ за всю карьеру.
СКА (73 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" (83) располагается на второй позиции. Клубы ранее гарантировали себе участие в плей-офф. В сезонной серии между СКА и "Динамо" счет стал 4-1 в пользу армейцев.
Следующие матчи обе команды проведут на выезде против московского "Динамо". СКА сыграет с "бело-голубыми" 7 марта, а минчане - 9 марта.
Защитника "Динамо" дисквалифицировали на три матча КХЛ за подножку судье
