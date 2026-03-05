https://ria.ru/20260305/kkhl-2078837852.html
Защитника "Динамо" дисквалифицировали на три матча КХЛ за подножку судье
Защитника "Динамо" дисквалифицировали на три матча КХЛ за подножку судье
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) дисквалифицировал на три матча защитника московского "Динамо" Артема Сергеева за... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
хоккей
спорт
артём сергеев
хк динамо
автомобилист
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
Защитника "Динамо" дисквалифицировали на три матча КХЛ за подножку судье
