Защитника "Динамо" дисквалифицировали на три матча КХЛ за подножку судье
Хоккей
 
18:38 05.03.2026
Защитника "Динамо" дисквалифицировали на три матча КХЛ за подножку судье
Защитника "Динамо" дисквалифицировали на три матча КХЛ за подножку судье - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Защитника "Динамо" дисквалифицировали на три матча КХЛ за подножку судье
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) дисквалифицировал на три матча защитника московского "Динамо" Артема Сергеева за... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Защитника "Динамо" дисквалифицировали на три матча КХЛ за подножку судье

Защитник "Динамо" Сергеев дисквалифицирован на три матча КХЛ за подножку судье

Артем Сергеев
Артем Сергеев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Артем Сергеев. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) дисквалифицировал на три матча защитника московского "Динамо" Артема Сергеева за подножку судье в матче регулярного чемпионата против екатеринбургского "Автомобилиста", сообщается на сайте организации.
"Динамо" дома проиграло "Автомобилисту" в среду со счетом 0:4. На 14-й минуте Сергеев после вбрасывания врезался коленом в ногу судьи Дмитрия Шишло, в результате чего арбитр упал на лед. Хоккеист был удален до конца игры.
Хоккеист "Шанхайских драконов" отметил опыт работы с Овечкиным тренера Лава
Вчера, 18:33
Вчера, 18:33
В четверг СДК КХЛ принял решение оставить без изменений наказание Сергеева по пункту о намеренном применении физической силы в любой форме в отношении судьи. Защитник дисквалифицирован на три матча и подвергнут денежному штрафу.
Сергеев пропустит домашние матчи с петербургским СКА (7 марта), минским "Динамо" (9 марта) и "Шанхайскими драконами" (11 марта).
Сергееву 32 года. В текущем сезоне он провел 61 матч, в которых набрал 16 очков (3 гола + 13 передач) при показателе полезности "+4". Сергеев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе столичного ЦСКА.
Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что готов остаться работать в Китае
Вчера, 18:06
Вчера, 18:06
 
Хоккей Спорт Артём Сергеев ХК Динамо (Москва) Автомобилист СКА (Санкт-Петербург) КХЛ 2025-2026
 
