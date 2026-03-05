Защитника "Динамо" дисквалифицировали на три матча КХЛ за подножку судье

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) дисквалифицировал на три матча защитника московского "Динамо" Артема Сергеева за подножку судье в матче регулярного чемпионата против екатеринбургского "Автомобилиста", сообщается на сайте организации.