Рейтинг@Mail.ru
"Юта" вызвала российского хоккеиста Симашева из фарм-клуба - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:11 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/khokkey-2078853747.html
"Юта" вызвала российского хоккеиста Симашева из фарм-клуба
"Юта" вызвала российского хоккеиста Симашева из фарм-клуба - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Юта" вызвала российского хоккеиста Симашева из фарм-клуба
"Юта Маммот" вызвала российского защитника Дмитрия Симашева из фарм-клуба "Тусон Роудраннерс", выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщается на... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T20:11:00+03:00
2026-03-05T20:11:00+03:00
хоккей
спорт
дмитрий симашев
юта маммот
филадельфия флайерз
аризона койотис
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:94:1014:664_1920x0_80_0_0_8017dd8f12fd66754e9764c3e5e4a0fc.jpg
https://ria.ru/20260305/shirokov-2078840603.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:0:886:664_1920x0_80_0_0_fc3c7a4bf83f66661af27cc4a9399f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий симашев, юта маммот, филадельфия флайерз, аризона койотис, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Дмитрий Симашев, Юта Маммот, Филадельфия Флайерз, Аризона Койотис, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Юта" вызвала российского хоккеиста Симашева из фарм-клуба

"Юта Маммот" вызвала российского хоккеиста Симашева из фарм-клуба

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Юта Маммот" вызвала российского защитника Дмитрия Симашева из фарм-клуба "Тусон Роудраннерс", выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщается на странице команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
"Юта" 5 марта сыграет в гостях с "Филадельфией Флайерз". Симашев не играл за команду с 1 декабря.
Симашеву 21 год. Он был выбран клубом "Аризона Койотис" на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под шестым номером, в мае 2025 года россиянин подписал контракт новичка на три года. В текущем сезоне, который является для Симашева дебютным в НХЛ, россиянин провел 24 матча и отдал 1 голевую передачу.
Хоккеисты Сибири - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Сборной России по хоккею не хватало на Олимпиаде-2026, заявил Широков
Вчера, 18:54
 
ХоккейСпортДмитрий СимашевЮта МаммотФиладельфия ФлайерзАризона КойотисНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Лион
    Ланс
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала