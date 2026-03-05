"Астон Мартин" ограничит участие Алонсо и Стролла в Гран-при Австралии

«

"Фернандо считает, что не может проехать более 25 кругов, не рискуя получить необратимое повреждение нервов в руках, а Лэнс не может проехать больше 15 кругов. Нам придется очень сильно ограничить число кругов, которые мы можем проехать, пока не устраним источник проблем", - сказал Ньюи на пресс-конференции в Мельбурне, которая приводится на сайте "Формулы-1".