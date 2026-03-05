"Астон Мартин" ограничит участие Алонсо и Стролла в Гран-при Австралии

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Руководитель "Астон Мартин" Эдриан Ньюи перед стартом нового сезона чемпионата "Формулы-1" заявил, что участие пилотов команды Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла в Гран-при Австралии будет сильно ограничено из-за опасений получения травм от сильной вибрации силовой установки Honda.
Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта. По словам Ньюи, от аномальной вибрации у болида отваливаются зеркала и задние фонари, а пилоты рискуют необратимыми повреждениями рук.
"Фернандо считает, что не может проехать более 25 кругов, не рискуя получить необратимое повреждение нервов в руках, а Лэнс не может проехать больше 15 кругов. Нам придется очень сильно ограничить число кругов, которые мы можем проехать, пока не устраним источник проблем", - сказал Ньюи на пресс-конференции в Мельбурне, которая приводится на сайте "Формулы-1".
Присутствовавший на пресс-конференции президент Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ заявил, что инженеры работают над оценкой и устранением проблем, выявленных во время тестов.