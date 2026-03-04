Рейтинг@Mail.ru
Баскетболист Швед не смог вылететь из Дубая в среду из-за отмены рейса - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
12:40 04.03.2026 (обновлено: 12:43 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/shved-2078428270.html
Баскетболист Швед не смог вылететь из Дубая в среду из-за отмены рейса
Баскетболист Швед не смог вылететь из Дубая в среду из-за отмены рейса - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Баскетболист Швед не смог вылететь из Дубая в среду из-за отмены рейса
Баскетболистам УНИКСа Алексею Шведу и Андрею Лопатину на текущий момент не удалось покинуть Дубай, Швед должен был вылететь из ОАЭ 4 марта, но рейс отменен,... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T12:40:00+03:00
2026-03-04T12:43:00+03:00
баскетбол
алексей швед
уникс
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064474287_0:161:853:641_1920x0_80_0_0_6046af863ea0c5353ab9ad0755b6b728.jpg
https://ria.ru/20260304/donchich-2078397280.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064474287_0:81:853:721_1920x0_80_0_0_2a374af51f214e1f5fe34f3cae36142f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
алексей швед, уникс, единая лига втб
Баскетбол, Алексей Швед, УНИКС, Единая Лига ВТБ
Баскетболист Швед не смог вылететь из Дубая в среду из-за отмены рейса

Баскетболист Швед должен был 4 марта вылететь из Дубая, но рейс отменили

© Соцсети УНИКСаАлексей Швед
Алексей Швед - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Соцсети УНИКСа
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Баскетболистам УНИКСа Алексею Шведу и Андрею Лопатину на текущий момент не удалось покинуть Дубай, Швед должен был вылететь из ОАЭ 4 марта, но рейс отменен, сообщил РИА Новости президент казанского клуба Евгений Богачев.
В Telegram-канале Шведа 1 марта было опубликовано сообщение о том, что он с семьей не может вылететь из Дубая из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Баскетболист собирался обратиться в консульство. УНИКС 7 марта примет петербургский "Зенит" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«
"Все еще не удалось пока покинуть Дубай. Должны были улететь сегодня, но почему-то рейс пока отменили. Не летают. Это касается Шведа, Лопатин ждет в другом аэропорту. Ждем новостей", - сказал Богачев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Дабл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Нью-Орлеан" в матче НБА
Вчера, 10:55
 
БаскетболАлексей ШведУНИКСЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Оренбург
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Махачкала
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Трактор
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Автомобилист
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Краснодар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Ноттингем Форрест
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Вест Хэм
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Челси
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Аталанта
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Марсель
    Тулуза
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала