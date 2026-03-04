Баскетболист Швед не смог вылететь из Дубая в среду из-за отмены рейса

"Все еще не удалось пока покинуть Дубай. Должны были улететь сегодня, но почему-то рейс пока отменили. Не летают. Это касается Шведа, Лопатин ждет в другом аэропорту. Ждем новостей", - сказал Богачев.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.