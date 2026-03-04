https://ria.ru/20260304/shved-2078428270.html
Баскетболист Швед не смог вылететь из Дубая в среду из-за отмены рейса
Баскетболист Швед не смог вылететь из Дубая в среду из-за отмены рейса - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Баскетболист Швед не смог вылететь из Дубая в среду из-за отмены рейса
Баскетболистам УНИКСа Алексею Шведу и Андрею Лопатину на текущий момент не удалось покинуть Дубай, Швед должен был вылететь из ОАЭ 4 марта, но рейс отменен,... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T12:40:00+03:00
2026-03-04T12:40:00+03:00
2026-03-04T12:43:00+03:00
баскетбол
алексей швед
уникс
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064474287_0:161:853:641_1920x0_80_0_0_6046af863ea0c5353ab9ad0755b6b728.jpg
https://ria.ru/20260304/donchich-2078397280.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064474287_0:81:853:721_1920x0_80_0_0_2a374af51f214e1f5fe34f3cae36142f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей швед, уникс, единая лига втб
Баскетбол, Алексей Швед, УНИКС, Единая Лига ВТБ
Баскетболист Швед не смог вылететь из Дубая в среду из-за отмены рейса
Баскетболист Швед должен был 4 марта вылететь из Дубая, но рейс отменили
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Баскетболистам УНИКСа Алексею Шведу и Андрею Лопатину на текущий момент не удалось покинуть Дубай, Швед должен был вылететь из ОАЭ 4 марта, но рейс отменен, сообщил РИА Новости президент казанского клуба Евгений Богачев.
В Telegram-канале Шведа
1 марта было опубликовано сообщение о том, что он с семьей не может вылететь из Дубая из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Баскетболист собирался обратиться в консульство. УНИКС
7 марта примет петербургский "Зенит
" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
.
«
"Все еще не удалось пока покинуть Дубай. Должны были улететь сегодня, но почему-то рейс пока отменили. Не летают. Это касается Шведа, Лопатин ждет в другом аэропорту. Ждем новостей", - сказал Богачев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.