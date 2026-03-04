https://ria.ru/20260304/rublev-2078604818.html
Покинувшие Дубай российские теннисисты прибыли в Лос-Анджелес
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев прибыли в Лос-Анджелес, сообщила РИА Новости мать Рублева Марина Марьенко.
Во вторник российские теннисисты покинули ОАЭ и вылетели из Омана в Стамбул, чтобы далее отправиться в США.
"Прилетели в Лос-Анджелес", - сообщила Марьенко.
Ранее российские теннисисты не успели покинуть Дубай после завершения турнира категории АТР
500 до закрытия воздушного пространства ОАЭ. С 4 по 15 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится турнир серии "Мастерс", Медведев
, Рублев
и Хачанов
должны начать соревнования со второго круга.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в том числе в Катаре. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство, а организаторы спортивных мероприятий отменили или перенесли соревнования в данном регионе.