Покинувшие Дубай российские теннисисты прибыли в Лос-Анджелес
Теннис
 
22:37 04.03.2026
Покинувшие Дубай российские теннисисты прибыли в Лос-Анджелес
Покинувшие Дубай российские теннисисты прибыли в Лос-Анджелес
Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев прибыли в Лос-Анджелес, сообщила РИА Новости мать Рублева Марина Марьенко. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Теннис, Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Хачанов
Покинувшие Дубай российские теннисисты прибыли в Лос-Анджелес

Российские теннисисты благополучно добрались из Дубая до Лос-Анджелеса

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев прибыли в Лос-Анджелес, сообщила РИА Новости мать Рублева Марина Марьенко.
Во вторник российские теннисисты покинули ОАЭ и вылетели из Омана в Стамбул, чтобы далее отправиться в США.
"Прилетели в Лос-Анджелес", - сообщила Марьенко.
Ранее российские теннисисты не успели покинуть Дубай после завершения турнира категории АТР 500 до закрытия воздушного пространства ОАЭ. С 4 по 15 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится турнир серии "Мастерс", Медведев, Рублев и Хачанов должны начать соревнования со второго круга.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в том числе в Катаре. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство, а организаторы спортивных мероприятий отменили или перенесли соревнования в данном регионе.
