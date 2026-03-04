https://ria.ru/20260304/olimpiada-2078485876.html
Коростелеву и Непряевой не стыдно за результаты на Олимпиаде, заявил тренер
2026-03-04T15:17:00+03:00
2026-03-04T15:17:00+03:00
2026-03-04T15:36:00+03:00
лыжные гонки
савелий коростелев
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Россиянам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой не стыдно за результаты на Олимпиаде в Италии, сказал в интервью РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.
На Олимпийских играх в Италии Россию в лыжных гонках представляли только двое спортсменов - Коростелев и Непряева, оба остались без медалей. Их тренер Сорин из-за отсутствия нейтрального статуса не мог присутствовать на международных соревнованиях в местах, где требуется наличие аккредитации.
"Не уверен, что им стыдно за результат. Савелий выступил более чем достойно. Дарья, да, немножко не справилась. Возможно, ей стыдно за ошибку в зоне смены лыж на классическом полтиннике. Но в целом они показали то, на что были реально готовы. За результаты не должно быть стыдно", - сказал Сорин.
"Я не говорю, что они довольны. Савелий тоже рассчитывал на медаль на своих первых Играх, но не получилось, осадок остался. Зато уверен: этот осадок даст ему мотивацию дальше", - отметил Сорин.