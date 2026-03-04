Рейтинг@Mail.ru
Коростелеву и Непряевой не стыдно за результаты на Олимпиаде, заявил тренер
15:17 04.03.2026
Коростелеву и Непряевой не стыдно за результаты на Олимпиаде, заявил тренер
Россиянам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой не стыдно за результаты на Олимпиаде в Италии, сказал в интервью РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.
савелий коростелев, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026
Коростелеву и Непряевой не стыдно за результаты на Олимпиаде, заявил тренер

Сорин заявил, что Коростелеву и Непряевой не стыдно за результаты на Олимпиаде

© РИА НовостиДарья Непряева и Савелий Коростелев
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости
Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Россиянам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой не стыдно за результаты на Олимпиаде в Италии, сказал в интервью РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.
На Олимпийских играх в Италии Россию в лыжных гонках представляли только двое спортсменов - Коростелев и Непряева, оба остались без медалей. Их тренер Сорин из-за отсутствия нейтрального статуса не мог присутствовать на международных соревнованиях в местах, где требуется наличие аккредитации.
«
"Не уверен, что им стыдно за результат. Савелий выступил более чем достойно. Дарья, да, немножко не справилась. Возможно, ей стыдно за ошибку в зоне смены лыж на классическом полтиннике. Но в целом они показали то, на что были реально готовы. За результаты не должно быть стыдно", - сказал Сорин.
"Я не говорю, что они довольны. Савелий тоже рассчитывал на медаль на своих первых Играх, но не получилось, осадок остался. Зато уверен: этот осадок даст ему мотивацию дальше", - отметил Сорин.
Полностью интервью с Егором Сориным читайте на сайте РИА Новости.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Лучший лыжник России Большунов отказался от предложения сменить гражданство
3 марта, 11:43
 
Лыжные гонкиСавелий КоростелевДарья НепряеваЗимние Олимпийские игры 2026
 
