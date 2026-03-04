"Не уверен, что им стыдно": Егор Сорин – о Коростелеве, Большунове и Клебо

Как он работал на Олимпийских играх-2026 украдкой? Правда, что рекорды Клебо несерьезны без конкуренции с Большуновым? Надо ли судиться за свое право выступать на соревнованиях? На все вопросы в интервью РИА Новости Спорт ответил тренер Егор Сорин, работающий с нашими олимпийцами Савелием Коростелевым и Дарьей Непряевой.
“Сложнее смотреть Игры по ТВ, чем быть там без аккредитации”
— Как все прошло на Олимпиаде лично для вас?
— Нужно было провести неделю до марафона в тренировочном режиме. Слава Богу, были тренировочные трассы, где я мог видеть спортсменов и морально их поддерживать. Конечно, неприятно находиться без аккредитации и не иметь доступа на трассу.
— Это совсем новый опыт?
— Это не опыт. Это реальность, с которой я ничего не могу поделать.
— Сложно ли было смотреть гонки, не находясь в зоне аккредитации?
— Еще сложнее было в Армении смотреть все по телевизору: первые гонки, когда ребята бежали, я находился там. Быть рядом лучше, чем наблюдать на экране.
— Почему решили приехать позже?
— Изначально я был с ребятами в Европе, но за несколько дней до начала Олимпиады принял решение уехать в Армению на сбор: там была основная часть команды, и плюс не хотелось лишний раз "светиться" на Играх. Даже в зрительской зоне — не дай бог, какие-то жалобы с чьей-то стороны. Чтобы никого не будоражить, уехал на сбор вместе с командой.
Когда я приехал, мы жили не в олимпийской деревне и тренировались на обычных тренировочных трассах. Там я мог находиться со спортсменами — особо никто не видел, ни с кем не общался.
— Вы ранее говорили, что продолжали диалог с FIS, чтобы понять, почему вам не выдали нейтральный статус. Он до сих пор продолжается?
— Это был не диалог. Я просто задал вопрос, они не ответили — и все. История закончена.
— Не планируете судиться, обращаться в Спортивный арбитражный суд?
— Нет. Не собираюсь и смысла в этом не вижу. Я же не спортсмен. В этом сезоне — нет, но в следующем, надеюсь, допустят.
— То есть все-таки это может измениться?
— Конечно, все может измениться.
— Помимо Дарьи и Савелия нейтральный статус получил и Никита Денисов. Почему он еще не ездил на этапы Кубка мира?
— Потому что нужно было, во-первых, оформить визу. Во-вторых, подготовиться к этапам Кубка мира и понимать, какие гонки тебе подходят. Не просто приехать туристом, а быть относительно готовым к участию. Мы посмотрели календарь и поняли, что гонки в Европе, в Скандинавии, на данный момент не совсем для Никиты. А в Америку просто не успевали оформить визу.
“Савелий и Дарья не стыдятся своих результатов”
— Вы говорили, что от Дарьи на Олимпиаде ожидали большего. Помешала психология или физика?
— Я считаю, что она была в оптимальном состоянии. Просто на данный момент ее уровень такой, что в лучшем случае можно рассчитывать на борьбу за топ-10 — и это было реально.
В скиатлоне она упала, где-то ошиблась тактически — поэтому только 17-е место. На полтиннике, в принципе, приехала одиннадцатой — в борьбе за девятое-десятое место. Но ее дисквалифицировали.
Что делать дальше? Повышать уровень. Это не делается за месяц — нужно заново проходить всю подготовку. По крайней мере, мы понимаем: в следующем году ей надо становиться сильнее — в первую очередь за счет тренировок.
— Ошибка в зоне смены лыж — от сильного волнения?
— Это невнимательность и напряжение.
— Сильно ли она расстроилась из-за дисквалификации?
— Безусловно. Я с ней поговорил буквально один раз, и мы разъехались: я уехал на Сахалин, она осталась там. Надеюсь, сделает выводы — и будет более собранной.
— Дарья на Олимпиаде говорила, что многие считают ее попадание туда незаслуженным. Вас это удивило?
— Удивило и немного расстроило. Если она так думает уже на Олимпийских играх, значит, у нее внутри есть определенное психологическое давление.
И самое интересное: я мало знаю людей в нашей команде, кто реально считал бы, что Дарья не заслуживает этого места. По прошлому сезону было видно: она одна из сильнейших лыжниц России. Да, не сильнейшая — но если говорить о праве участвовать, я уверен: она бы это место завоевала и через отбор.
Дарья Непряева
Может быть, не во всех дисциплинах, и, возможно, для нее было бы лучше бежать те дистанции, где она сильнее. На Кубке мира от страны обычно стартует шесть человек — уверен, Дарья входила бы в эти шесть. На Олимпиаде — четыре человека, и я не сомневаюсь, что она бы отобралась.
Это больше были ее эмоции. Ей действительно было непросто психологически, потому что, в отличие от Савелия, который в этом сезоне успел выиграть несколько этапов Кубка России, Дарья начинала сезон достаточно тяжело и не заезжала в топ-3. После таких результатов лететь на Кубок мира не так просто.
Но уже на этапах Кубка мира она доказала, что имеет полное право выступать: два, а то и три попадания в топ-10 по ходу сезона — это высокий результат. И если смотреть прежние критерии отбора на Олимпиаду, попадание даже в топ-15 уже позволяло квалифицироваться.
— Как они себя чувствуют после Игр? Нет ли чувства вины, как у некоторых фигуристов?
— Не уверен, что им стыдно за результат. Савелий выступил более чем достойно. Дарья — да, немножко не справилась. Возможно, ей стыдно за ошибку в зоне смены лыж на классическом полтиннике. Но в целом они показали то, на что были реально готовы. За результаты не должно быть стыдно.
Я не говорю, что они довольны. Савелий тоже рассчитывал на медаль на своих первых Играх, но не получилось — осадок остался. Зато уверен: этот осадок даст ему мотивацию дальше.
“Когда вернутся наши сильнейшие лыжники, они смогут бороться за подиум”
— Не могу не спросить про норвежскую команду: удивляют ли вас их результаты, особенно Клебо? Это особая подготовка или талант?
— Вообще без понятия. Я не занимаюсь их подготовкой, никогда с ними рядом не был, не видел, как они тренируются. Но, безусловно, они сейчас лучшие в мире. Думаю, ни у кого нет сомнений, что Клебо — величайший лыжник.
— Насколько удивительно, что у норвежцев на 50 километров — одна пара лыж?
— Удивительно. Хвала и почет сервис-бригаде норвежцев: в тот день они были лучшими из всех стран. Подготовили лыжи так, что спортсмены смогли все 50 километров на них пробежать.
— Такой большой отрыв норвежцев от Савелия — это последствия изоляции нашей команды?
— Если брать конкретно 50 километров, в первую очередь это разрыв именно в лыжах. Все видели, что у норвежцев лыжи работали на порядок лучше — не только по сравнению с Савелием, а вообще по сравнению со всеми. Не скажу, что функциональная готовность у них была на порядок выше: тот же француз Делож показал, что с ними можно бороться. Так что, думаю, такой огромной функциональной разницы нет.
— Можно ли по выступлениям Савелия оценивать готовность нашей мужской сборной и понимать, могли бы другие рассчитывать на успех?
— Конечно. Раз Савелий уже борется за топ-3, и его прогресс за два месяца в Европе заметен, то можно предположить: когда вернутся все сильнейшие — Большунов, Ардашев и другие — они тоже будут бороться за высокие места.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Но не сразу: нужен период адаптации — несколько месяцев и несколько этапов Кубка мира. Когда он пройдет, уверен, наши смогут уверенно заезжать в топ-10, в топ-6 и дотягиваться до подиума. И особенно в эстафете — за второе место, уверен, тоже смогут бороться.
— Не кажется ли вам странным рассуждение, что если бы Большунов был на Олимпиаде, он бы помешал Клебо стать настолько титулованным?
— Вполне возможно, что так и есть, но я не хочу заранее кому-то "вешать медали на шею". Нельзя так. Но, по крайней мере, на одного соперника у Клебо было бы больше.
“За четыре года отношение к нам не поменялось”
— Как складывалось общение с иностранными коллегами на Олимпиаде? Была ли помощь?
— Да, общение складывалось очень хорошо. Сервис-бригады обращались за советами и помощью, и я не знаю случаев, чтобы кто-то отказывал нашим специалистам.
— Знаю, что на этапах Кубка мира итальянцы помогали.
— Они помогали только в Давосе, а дальше наша сервис-бригада работала самостоятельно. Другое дело — уже после гонок спросить варианты смазки: многие команды открыты и делились информацией. Но не надо думать, что другие сборные "готовили нам лыжи". Такого не было.
— За эти четыре года отношение к нам как-то изменилось?
— Нет, ничего не поменялось.
— В кулуарных разговорах ждут возвращения россиян?
— Кулуарные разговоры на то и кулуарные, чтобы оставаться в кулуарах. Поэтому обсуждать это в интервью я смысла не вижу.
— Подводя итоги Олимпиады для себя, вы говорили, что для вас результат неудовлетворительный. Вы всегда так строго к себе относились?
— Не то, что строго — просто понимаю, какую должность занимаю, с какими спортсменами и с какой командой работаю. Во все времена только медали были более-менее удовлетворительным результатом. Здесь взять их не получилось. Поэтому для себя, как для тренера, результат неудовлетворительный.
— Есть ли у вас ориентиры, у кого вы учитесь? Роман Ротенберг, например, говорил, что ориентируется на Моуринью.
— Ориентиры есть, их много. В нашей школе лыжных гонок много сильных специалистов — и действующих, и уже недействующих. Я пытаюсь узнавать информацию, спрашивать про опыт, про работу в прошлом.
— Вы упоминали, что ориентировались и на опыт Маркуса Крамера.
— На многих, но не хотел бы никого выделять: их много, и я могу кого-то назвать, а кого-то забыть. Но да — в том числе Маркус Крамер, Юрий Викторович Бородавко, Юрий Михайлович Каминский. Это специалисты, с которыми я работал достаточно близко и могу обратиться за советом.
Маркус Крамер
— Бывают ли у вас моменты неуверенности в решениях, непонимания, что делать дальше?
— Я бы не сказал, что это непонимание. Бывают моменты, когда нужно просто выждать время — и понимание придет. Особенно сейчас, когда реально не знаешь, что произойдет в будущем и кого куда допустят.
Мы всю осень ждали и не знали, будет ли международная арена. Тем более Олимпиада — про нее мало кто думал. Думали: пустят или нет. Тогда было какое-то неведение.
— Ранее сами спортсмены признавались, что бывала просадка мотивации. А у тренеров такое бывает?
— Нет, мотивация не снижалась. Было другое расстройство: большинство спортсменов моей группы и в целом сборной не имеют возможности выступать на международных соревнованиях. Приходится вынужденно делить группу: двух готовить к Олимпиаде, остальных — к чемпионату России. И эти спортсмены не меньше заслуживали помощи и шанса попасть на Олимпийские игры.
— Сейчас Наталья Терентьева в декретном отпуске. Насколько вероятно, что мы увидим ее на Олимпиаде?
— Наталья продолжает карьеру, и уверен: главная цель и мотивация — Олимпийские игры. Я не знаю спортсменов в группе, которые тренируются ради чемпионатов России или хотя бы даже мира. Все, кто находится в сборной, постепенно ставят цель готовиться к своим Олимпийским играм.