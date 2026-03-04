Рейтинг@Mail.ru
"Это непозволительно": Мусаев разнес судей матча с ЦСКА
Футбол
 
23:58 04.03.2026
"Это непозволительно": Мусаев разнес судей матча с ЦСКА
"Это непозволительно": Мусаев разнес судей матча с ЦСКА
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил журналистам, что его возмутило удаление защитника команды Джованни Гонсалеса во втором тайме полуфинального...
футбол
спорт
мурад мусаев
джованни гонсалес
данила козлов
пфк цска
краснодар
кубок россии по футболу
спорт, мурад мусаев, джованни гонсалес, данила козлов, пфк цска, краснодар, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Мурад Мусаев, Джованни Гонсалес, Данила Козлов, ПФК ЦСКА, Краснодар, Кубок России по футболу
"Это непозволительно": Мусаев разнес судей матча с ЦСКА

Главного тренера "Краснодара" Мусаева возмутило судейство в матче с ЦСКА

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил журналистам, что его возмутило удаление защитника команды Джованни Гонсалеса во втором тайме полуфинального матча Кубка России по футболу против ЦСКА.
В среду ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. На 72-й минуте при счете 2:1 главный арбитр Алексей Сухой показал вторую желтую карточку Гонсалесу. Уругваец во время подачи углового держал полузащитника ЦСКА Данилу Козлова, а после свистка махнул рукой и что-то крикнул арбитру.
"Удаления не было! Такая желтая карточка - это непозволительно. Давайте играть честно", - заявил Мусаев.
Ответная встреча состоится в Краснодаре 17 марта.
Алвес заявил, что игроки ЦСКА были готовы к провокациям от "Краснодара"
