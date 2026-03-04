https://ria.ru/20260304/lovchev-2078390315.html
Ловчев предложил посадить Аршавина и Колыванова работать с VAR в РПЛ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нужно назначить работать с системой видеоассистента рефери (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) таких опытных в прошлом футболистов, как Андрей Аршавин и Игорь Колыванов, заявил РИА Новости чемпион СССР в составе московского "Спартака", бронзовый призер Олимпийских игр Евгений Ловчев.
Чемпионат России по футболу 27 февраля возобновился после зимней паузы. Во всех матчах 19-го тура была задействована система VAR. В субботу президент Российской премьер-лиги (РПЛ
) Александр Алаев
высказался о проблемах с судейством. В их числе функционер назвал частое использование VAR, работу системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров.
"Многие эксперты возмущены двумя вещами: что судья не может принять решение сам и что не может его отстоять. Я бы вообще предложил им, чтобы на VAR посадили нас, ребят, которые поиграли на хорошем уровне, – (Андрея) Аршавина
, (Игоря) Колыванова", - сказал Ловчев
.
"Мы не боимся ошибиться, в студии мы сразу ориентируемся по моментам, а они просматривают по три-четыре раза и отменяют то, что назначили. А если вы все время ошибаетесь, если VAR вас все время поправляет, то это значит, что вас плохо подготовили, значит, вас всех надо гнать. Просто стыдно за судейский корпус. В наше время было по-другому: да, могли ошибиться, но разово, а тут в каждом туре", - пояснил экс-футболист.