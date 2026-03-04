Ловчев предложил посадить Аршавина и Колыванова работать с VAR в РПЛ

"Мы не боимся ошибиться, в студии мы сразу ориентируемся по моментам, а они просматривают по три-четыре раза и отменяют то, что назначили. А если вы все время ошибаетесь, если VAR вас все время поправляет, то это значит, что вас плохо подготовили, значит, вас всех надо гнать. Просто стыдно за судейский корпус. В наше время было по-другому: да, могли ошибиться, но разово, а тут в каждом туре", - пояснил экс-футболист.