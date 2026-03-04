Российский хоккеист Капризов стал лучшим снайпером в истории "Миннесоты"

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Капризов стал лучшим снайпером в истории клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд".
В ночь на среду "Миннесота" обыграла в Сент-Поле "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) в матче регулярного чемпионата. У хозяев отличились Брок Фейбер (4-я минута), Матс Цукарелло (25), Яков Тренин (38), отличившийся после ошибки российского голкипера "Тампы" Андрея Василевского, Куинн Хьюз (47) и Кирилл Капризов (57). В составе проигравших шайбой отметился Никита Кучеров (36).
Капризов забросил 220-ю шайбу в НХЛ и стал рекордсменом клуба по количеству голов в регулярных чемпионатах. По этому показателю он опередил словака Мариана Габорика (219). Россиянин, признанный первой звездой матча, с 75 очками (35 голов + 40 передач) является лучшим бомбардиром команды в сезоне.
Кучеров с 96 очками (32 гола + 64 передачи) занимает третье место в списке бомбардиров лиги. Для Тренина эта шайба стала шестой при 12 голевых пасах в сезоне.
"Миннесота" с 82 очками занимает третье место в таблице Центрального дивизиона. Проигравшая третий матч подряд "Тампа" (80 очков) продолжает возглавлять Атлантический дивизион.
В других матчах дня "Виннипег Джетс" дома обыграл в овертайме "Чикаго Блэкхокс" (3:2), "Даллас Старз" разгромил на выезде "Калгари Флэймз", одержав вторую победу подряд со счетом 6:1, а "Эдмонтон Ойлерз" в овертайме победил на своей площадке "Оттаву Сенаторз" (5:4).
