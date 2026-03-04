Рейтинг@Mail.ru
Гол Хуснутдинова помог "Бостону" обыграть "Питтсбург" Малкина
06:02 04.03.2026
Гол Хуснутдинова помог "Бостону" обыграть "Питтсбург" Малкина
Гол Хуснутдинова помог "Бостону" обыграть "Питтсбург" Малкина
Хоккеисты "Бостон Брюинз" обыграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.03.2026
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, бостон брюинз, евгений малкин, егор чинахов, марат хуснутдинов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Бостон Брюинз, Евгений Малкин, Егор Чинахов, Марат Хуснутдинов
Гол Хуснутдинова помог "Бостону" обыграть "Питтсбург" Малкина

Гол Хуснутдинова помог "Бостону" обыграть "Питтсбург" Малкина в матче НХЛ

Хоккеист "Бостон Брюинз" Марат Хуснутдинов
Хоккеист Бостон Брюинз Марат Хуснутдинов
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Бостон Брюинз" обыграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
Бостон
2 : 1
Питтсбург
05:10 • Марат Хуснутдинов
(Майкл Эйсимонт)
06:00 • Кейси Миттельштадт
(Никита Задоров, Павел Заха)
00:42 • Эрик Карлссон
(Брайан Раст)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0). В составе "Брюинз" шайбы забросили российский нападающий Марат Хуснутдинов (6-я минута) и Кейси Миттельштадт (6). У гостей автором гола стал Эрик Карлссон (1).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал один бросок. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов трижды бросил в створ ворот и заблокировал один бросок. Защитник "Бостона" Никита Задоров отметился голевой передачей.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Вегас Голден Найтс" проиграли "Баффало Сейбрз" (2:3), несмотря на голы российских нападающих Ивана Барбашева и Павла Дорофеева, а "Коламбус Блю Джекетс" благодаря передаче Кирилла Марченко обыграл "Нэшвилл Предаторз" (3:2).
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзБостон БрюинзЕвгений МалкинЕгор ЧинаховМарат Хуснутдинов
 
