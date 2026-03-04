Гол Хуснутдинова помог "Бостону" обыграть "Питтсбург" Малкина

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Бостон Брюинз" обыграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0). В составе "Брюинз" шайбы забросили российский нападающий Марат Хуснутдинов (6-я минута) и Кейси Миттельштадт (6). У гостей автором гола стал Эрик Карлссон (1).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал один бросок. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов трижды бросил в створ ворот и заблокировал один бросок. Защитник "Бостона" Никита Задоров отметился голевой передачей.