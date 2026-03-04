Гол Хуснутдинова помог "Бостону" обыграть "Питтсбург" Малкина

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0). В составе "Брюинз" шайбы забросили российский нападающий Марат Хуснутдинов (6-я минута) и Кейси Миттельштадт (6). У гостей автором гола стал Эрик Карлссон (1).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал один бросок. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов трижды бросил в створ ворот и заблокировал один бросок. Защитник "Бостона" Никита Задоров отметился голевой передачей.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Вегас Голден Найтс" проиграли "Баффало Сейбрз" (2:3), несмотря на голы российских нападающих Ивана Барбашева и Павла Дорофеева, а "Коламбус Блю Джекетс" благодаря передаче Кирилла Марченко обыграл "Нэшвилл Предаторз" (3:2).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.