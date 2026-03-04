Рейтинг@Mail.ru
"Интер" и "Комо" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии
Футбол
 
01:06 04.03.2026
"Интер" и "Комо" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии
"Интер" и "Комо" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии
"Интер" и "Комо" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии
Миланский "Интер" на выезде сыграл вничью с "Комо" в первом матче полуфинального раунда Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
спорт, интер, комо, кубок италии
Футбол, Спорт, Интер, Комо, Кубок Италии
"Интер" и "Комо" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии

"Интер" и "Комо" не забили голов в первом матче полуфинала Кубка Италии

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Миланский "Интер" на выезде сыграл вничью с "Комо" в первом матче полуфинального раунда Кубка Италии по футболу.
Встреча прошла в Комо и завершилась со счетом 0:0.
Кубок Италии
03 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Комо
0 : 0
Интер М
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ответная игра пройдет 22 апреля в Милане.
Другую полуфинальную пару составили римский "Лацио" и "Аталанта" из Бергамо. Первая игра пройдет в среду в столице Италии.
"Барселона" разгромила "Атлетико", но вылетела из Кубка Испании
Футбол
 
