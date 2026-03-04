https://ria.ru/20260304/inter-2078331573.html
"Интер" и "Комо" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии
"Интер" и "Комо" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии
"Интер" и "Комо" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии
Миланский "Интер" на выезде сыграл вничью с "Комо" в первом матче полуфинального раунда Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
"Интер" и "Комо" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии
"Интер" и "Комо" не забили голов в первом матче полуфинала Кубка Италии