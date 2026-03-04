Рейтинг@Mail.ru
Махачкалинское "Динамо" вышло в 1/2 финала пути регионов Кубка России - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:32 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/evseev-2078586518.html
Махачкалинское "Динамо" вышло в 1/2 финала пути регионов Кубка России
Махачкалинское "Динамо" вышло в 1/2 финала пути регионов Кубка России - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Махачкалинское "Динамо" вышло в 1/2 финала пути регионов Кубка России
Махачкалинское "Динамо" одержало победу над "Ростовом" в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T20:32:00+03:00
2026-03-04T20:32:00+03:00
футбол
спорт
андрей лангович
владимир москалев
ростов
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889160020_0:0:1119:630_1920x0_80_0_0_670fee73c45d6f2d419f8a664932f2b4.jpg
https://ria.ru/20260303/zenit-2078315850.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889160020_94:0:1119:769_1920x0_80_0_0_c1fc2257cc00544d4f24a662233dc855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей лангович, владимир москалев, ростов, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Андрей Лангович, Владимир Москалев, Ростов, Кубок России по футболу
Махачкалинское "Динамо" вышло в 1/2 финала пути регионов Кубка России

Махачкалинское "Динамо" обыграло "Ростов" в четвертьфинале Кубка России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Факела" Вадим Евсеев
Главный тренер Факела Вадим Евсеев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Махачкалинское "Динамо" одержало победу над "Ростовом" в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча в Ростове завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Хусем Мрезиг (39-я минута) и Мехди Мубарик (45+3).
Кубок России по футболу
04 марта 2026 • начало в 18:30
Завершен
Ростов
0 : 2
Динамо Махачкала
39‎’‎ • Хуссем Мрезиг
(Темиркан Сундуков)
45‎’‎ • Эль Мехди Эль-Мубарик
(Темиркан Сундуков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 28-й минуте главный арбитр Владимир Москалев показал прямую красную карточку защитнику "Ростова" Андрею Ланговичу.
Соперником "Динамо" по первому этапу 1/2 финала пути регионов станет петербургский "Зенит", который во вторник обыграл в гостях калининградскую "Балтику" (1:0).
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Зенит" выбил "Балтику" из Кубка России
3 марта, 22:00
 
ФутболСпортАндрей ЛанговичВладимир МоскалевРостовКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Оренбург
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Махачкала
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Трактор
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Автомобилист
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Краснодар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Ноттингем Форрест
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Вест Хэм
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Челси
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Аталанта
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Марсель
    Тулуза
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала