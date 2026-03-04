https://ria.ru/20260304/evseev-2078586518.html
Махачкалинское "Динамо" вышло в 1/2 финала пути регионов Кубка России
Махачкалинское "Динамо" вышло в 1/2 финала пути регионов Кубка России - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Махачкалинское "Динамо" вышло в 1/2 финала пути регионов Кубка России
Махачкалинское "Динамо" одержало победу над "Ростовом" в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
футбол
спорт
андрей лангович
владимир москалев
ростов
кубок россии по футболу
Махачкалинское "Динамо" вышло в 1/2 финала пути регионов Кубка России
Махачкалинское "Динамо" обыграло "Ростов" в четвертьфинале Кубка России