Два баскетболиста "Пармы" не могут вылететь из ОАЭ в Россию на матч

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Баскетболисты пермской "Пармы" Террелл Картер и Джейлен Адамс не могут вылететь из Дубая в связи с событиями на Ближнем Востоке, сообщается в Telegram-канале клуба Единой лиги ВТБ.
В среду "Парма" дома сыграет с красноярским "Енисеем" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча начнется в 17:00 мск.
"Сегодня сыграем без Джейлена и Террелла. В связи с событиями на Ближнем Востоке наши легионеры пока не могут вылететь из Дубая. Клуб в оперативном режиме решает возникающие вопросы и по согласованию с игроками предпринимает все необходимые меры. Надеемся, что в ближайшее время ситуация будет разрешена", - говорится в сообщении клуба.
Ранее краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" сообщил, что Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин временно не могут вернуться в Россию из-за закрытого воздушного пространства в Катаре. В среду президент казанского УНИКСа рассказал РИА Новости, что Дубай также не удалось покинуть баскетболистам Алексею Шведу и Андрею Лопатину.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.