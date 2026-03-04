Рейтинг@Mail.ru
Два баскетболиста "Пармы" не могут вылететь из ОАЭ в Россию на матч - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
16:41 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/dubaj-2078518667.html
Два баскетболиста "Пармы" не могут вылететь из ОАЭ в Россию на матч
Два баскетболиста "Пармы" не могут вылететь из ОАЭ в Россию на матч - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Два баскетболиста "Пармы" не могут вылететь из ОАЭ в Россию на матч
Баскетболисты пермской "Пармы" Террелл Картер и Джейлен Адамс не могут вылететь из Дубая в связи с событиями на Ближнем Востоке, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T16:41:00+03:00
2026-03-04T16:41:00+03:00
баскетбол
дубай
ближний восток
сша
джейлен адамс
джеремайя мартин
алексей швед
енисей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977283642_0:156:1024:732_1920x0_80_0_0_48ad5c201ad4cbf15b896559c02b8921.jpg
https://ria.ru/20260304/shved-2078428270.html
дубай
ближний восток
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977283642_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e6283a657578d630da742a910fb80430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
дубай, ближний восток, сша, джейлен адамс, джеремайя мартин, алексей швед, енисей, единая лига втб, военная операция сша и израиля против ирана, бк парма
Баскетбол, Дубай, Ближний Восток, США, Джейлен Адамс, Джеремайя Мартин, Алексей Швед, Енисей, Единая Лига ВТБ, Военная операция США и Израиля против Ирана, БК Парма
Два баскетболиста "Пармы" не могут вылететь из ОАЭ в Россию на матч

Баскетболисты «Пармы» Картер и Адамс не могут вылететь из Дубая

© Фото : соцсети БК "Парма"Баскетболисты БК "Парма"
Баскетболисты БК Парма - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : соцсети БК "Парма"
Баскетболисты БК "Парма". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Баскетболисты пермской "Пармы" Террелл Картер и Джейлен Адамс не могут вылететь из Дубая в связи с событиями на Ближнем Востоке, сообщается в Telegram-канале клуба Единой лиги ВТБ.
В среду "Парма" дома сыграет с красноярским "Енисеем" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча начнется в 17:00 мск.
"Сегодня сыграем без Джейлена и Террелла. В связи с событиями на Ближнем Востоке наши легионеры пока не могут вылететь из Дубая. Клуб в оперативном режиме решает возникающие вопросы и по согласованию с игроками предпринимает все необходимые меры. Надеемся, что в ближайшее время ситуация будет разрешена", - говорится в сообщении клуба.
Ранее краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" сообщил, что Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин временно не могут вернуться в Россию из-за закрытого воздушного пространства в Катаре. В среду президент казанского УНИКСа рассказал РИА Новости, что Дубай также не удалось покинуть баскетболистам Алексею Шведу и Андрею Лопатину.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Алексей Швед - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Баскетболист Швед не смог вылететь из Дубая в среду из-за отмены рейса
Вчера, 12:40
 
БаскетболДубайБлижний ВостокСШАДжейлен АдамсДжеремайя МартинАлексей ШведЕнисейЕдиная Лига ВТБВоенная операция США и Израиля против ИранаБК Парма
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Оренбург
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Махачкала
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Трактор
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Автомобилист
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Краснодар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Ноттингем Форрест
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Вест Хэм
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Челси
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Аталанта
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Марсель
    Тулуза
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала