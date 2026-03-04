https://ria.ru/20260304/ari-2078472922.html
Ари сравнил нынешний состав "Спартака" с тем, за который играл сам
Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России Ари в разговоре с РИА Новости назвал нынешний состав "красно-белых" слабее того, за который играл он... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T14:41:00+03:00
2026-03-04T14:41:00+03:00
2026-03-04T14:41:00+03:00
футбол
ари
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
ари, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Ари, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
