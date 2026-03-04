Рейтинг@Mail.ru
Ари сравнил нынешний состав "Спартака" с тем, за который играл сам - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:41 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/ari-2078472922.html
Ари сравнил нынешний состав "Спартака" с тем, за который играл сам
Ари сравнил нынешний состав "Спартака" с тем, за который играл сам - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Ари сравнил нынешний состав "Спартака" с тем, за который играл сам
Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России Ари в разговоре с РИА Новости назвал нынешний состав "красно-белых" слабее того, за который играл он... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T14:41:00+03:00
2026-03-04T14:41:00+03:00
футбол
ари
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078471852_0:388:2048:1540_1920x0_80_0_0_6c48d9a1588840750410544c8d063870.jpg
https://ria.ru/20260304/real-2078441296.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078471852_0:125:2048:1661_1920x0_80_0_0_7238285f80fe4a4bf182ffd759500ed1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ари, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Ари, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Ари сравнил нынешний состав "Спартака" с тем, за который играл сам

Ари назвал нынешний состав "Спартака" слабее того, за который он играл

© РИА Новости / Максим БогодвидАри
Ари - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России Ари в разговоре с РИА Новости назвал нынешний состав "красно-белых" слабее того, за который играл он сам.
Ари в период с 2010 по 2013 год провел за "Спартак" 110 матчей, забив 29 голов и отдав 17 результативных передач. Вместе с "красно-белыми" он один раз стал серебряным призером чемпионата России.
«
"В мое время состав "Спартака" был сильнее. Сейчас в команде много хороших игроков, которые могли бы быть в нашей команде. Но я с уважением отношусь к ребятам моего времени, тогда игроки были посильнее", - сказал Ари.
"Спартак" в сезоне-2025/26 после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 11 баллов. В 20-м туре "красно-белые" 9 марта на своем поле встретятся с тольяттинским "Акроном".
Главный тренер ФК Ювентус Массимилиано Аллегри - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Реал" интересуется тренером "Милана" Аллегри, пишут СМИ
Вчера, 13:22
 
ФутболАриСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Оренбург
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Махачкала
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Трактор
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Автомобилист
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Краснодар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Ноттингем Форрест
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Вест Хэм
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Челси
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Аталанта
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Марсель
    Тулуза
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала