"Зенит" выбил "Балтику" из Кубка России
Петербургский "Зенит" обыграл калининградскую "Балтику" в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу РИА Новости Спорт, 03.03.2026
футбол
александр соболев
зенит
балтика
кубок россии по футболу
Футбол, Александр Соболев, Зенит, Балтика, Кубок России по футболу
"Зенит" выбил "Балтику" из Кубка России
Гол Соболева принес "Зениту" победу над "Балтикой" в 1/4 финала Кубка России