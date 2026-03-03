Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" выбил "Балтику" из Кубка России
Футбол
 
22:00 03.03.2026
"Зенит" выбил "Балтику" из Кубка России
"Зенит" выбил "Балтику" из Кубка России
Петербургский "Зенит" обыграл калининградскую "Балтику" в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026
"Зенит" выбил "Балтику" из Кубка России

Гол Соболева принес "Зениту" победу над "Балтикой" в 1/4 финала Кубка России

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл калининградскую "Балтику" в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу
Встреча в Калининграде завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол забил Александр Соболев на 79-й минуте.
Соперником "Зенита" по первому этапу 1/2 финала пути регионов станет победитель матча "Ростов" - "Динамо" (Махачкала).
Кубок России по футболу
03 марта 2026 • начало в 20:00
Завершен
Балтика
0 : 1
Зенит
79‎’‎ • Александр Соболев
(Андрей Мостовой)
