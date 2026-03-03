Рейтинг@Mail.ru
WTA заменила турнир в Кливленде, который выигрывала россиянка
Теннис
 
01:52 03.03.2026
WTA заменила турнир в Кливленде, который выигрывала россиянка
WTA заменила турнир в Кливленде, который выигрывала россиянка
WTA заменила турнир в Кливленде, который выигрывала россиянка

WTA заменила в календаре турнир в Кливленде, который выигрывала Самсонова

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТеннисные мячи
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Турнир в Мемфисе (США) заменит соревнование в Кливленде в календаре тура Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2026 году, сообщается на сайте организации.
Соревнование категории WTA 250 начнется 27 июля и продлится неделю. Оно заменит турнир в Кливленде, который должен был состояться в конце августа. Матчи будут проводиться на открытых хардовых кортах. В основной сетке одиночного разряда выступят 32 теннисистки, в парном турнире - 16 дуэтов.
Мемфис примет соревнования WTA впервые с 2013 года, когда в городе проводился национальный чемпионат США в закрытых помещениях. Победительницами тех турниров в разные годы становились американка Винус Уильямс, россиянка Мария Шарапова и белоруска Виктория Азаренко.
В 2022 году россиянка Людмила Самсонова выиграла турнир WTA 250 в Кливленде, одолев в финале белоруску Александру Соснович.
Российская теннисистка Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Шнайдер поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации
2 марта, 09:26
 
ТеннисСпортВиктория АзаренкоВинус УильямсМария ШараповаЖенская теннисная ассоциация (WTA)КливлендМемфисСША
 
