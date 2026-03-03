https://ria.ru/20260303/wta-2078058222.html
WTA заменила турнир в Кливленде, который выигрывала россиянка
Турнир в Мемфисе (США) заменит соревнование в Кливленде в календаре тура Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2026 году, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
