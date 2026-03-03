Рейтинг@Mail.ru
Трамп равнодушен к участию Ирана в чемпионате мира по футболу
Футбол
 
23:03 03.03.2026
Трамп равнодушен к участию Ирана в чемпионате мира по футболу
Трамп равнодушен к участию Ирана в чемпионате мира по футболу
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, примет ли сборная Ирана по футболу участие в чемпионате мира, который пройдет в том числе американских... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Трамп равнодушен к участию Ирана в чемпионате мира по футболу

НЬЮ-ЙОРК, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, примет ли сборная Ирана по футболу участие в чемпионате мира, который пройдет в том числе американских городах.
Сборная Ирана должна сыграть в группе G с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Матчи иранцев на этой стадии запланированы в американских Инглвуде и Сиэтле.
"Мне действительно все равно", – сказал Трамп в интервью Politico в ответ на соответствующий вопрос.
