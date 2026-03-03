https://ria.ru/20260303/tramp-2078322750.html
Трамп равнодушен к участию Ирана в чемпионате мира по футболу
Трамп равнодушен к участию Ирана в чемпионате мира по футболу
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, примет ли сборная Ирана по футболу участие в чемпионате мира, который пройдет в том числе американских... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Трамп равнодушен к участию Ирана в чемпионате мира по футболу
Politico: Трамп равнодушен к участию Ирана в чемпионате мира по футболу