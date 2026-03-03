Рейтинг@Mail.ru
"Больше не буду хорошим мальчиком": Соболев объяснил эмоции после гола
03.03.2026
23:37 03.03.2026
"Больше не буду хорошим мальчиком": Соболев объяснил эмоции после гола
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев после победного гола в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу против... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Футбол
"Больше не буду хорошим мальчиком": Соболев объяснил эмоции после гола

Александр Соболев
Александр Соболев
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев после победного гола в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу против калининградской "Балтики" заявил, что больше не будет хорошим мальчиком, намекнув на нехватку игрового времени.
"Зенит" во вторник на выезде обыграл "Балтику" со счетом 1:0. Соболев забил единственный мяч на 79-й минуте. Празднуя взятие ворот, футболист что-то прокричал в сторону тренерской скамейки "Зенита" и сделал несколько красноречивых жестов.
"Это эмоциональное празднование. Не буду скрывать, показывал, что я хочу быть на поле. Тут нечего скрывать. Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так", - цитирует Соболева официальный сайт "Зенита".
В текущем сезоне Соболев забил шесть мячей в 25 матчах во всех турнирах за "Зенит", в которых он 12 раз выходил в стартовом составе.
