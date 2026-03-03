Застрявшие в Дубае российские теннисисты спецрейсом покинули ОАЭ

Ранее российские теннисисты не успели покинуть Дубай после завершения турнира категории АТР 500 до закрытия воздушного пространства ОАЭ. С 4 по 15 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится турнир серии "Мастерс", Медведев, Рублев и Хачанов должны начать соревнования со второго круга.

"Жду от Андрея звонка о прибытии в Стамбул. Организовали спецрейс для команды Медведева, Хачанова, Рублева. Вылетели из Омана в 16:00, жду звонка о прибытии в Стамбул, оттуда ребята летят в Лос-Анджелес. Лететь 6 часов 30 минут, сказали", - сообщила Марьенко.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.