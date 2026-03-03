Рейтинг@Mail.ru
Застрявшие в Дубае российские теннисисты спецрейсом покинули ОАЭ - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
21:35 03.03.2026 (обновлено: 21:42 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/rublev-2078314160.html
Застрявшие в Дубае российские теннисисты спецрейсом покинули ОАЭ
Застрявшие в Дубае российские теннисисты спецрейсом покинули ОАЭ - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Застрявшие в Дубае российские теннисисты спецрейсом покинули ОАЭ
Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев покинули ОАЭ и вылетели из Омана в Стамбул, сообщила РИА Новости мать Рублева Марина... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T21:35:00+03:00
2026-03-03T21:42:00+03:00
теннис
андрей рублев
даниил медведев
карен хачанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983367024_0:21:1080:629_1920x0_80_0_0_0b130bacc42e443057014140f3074e7e.jpg
https://ria.ru/20260303/match-2078308962.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983367024_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c9953b9fac1ac79667efa5c1953c9af8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
андрей рублев, даниил медведев, карен хачанов
Теннис, Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Хачанов
Застрявшие в Дубае российские теннисисты спецрейсом покинули ОАЭ

Российские теннисисты Рублев, Хачанов и Медведев спецрейсом покинули ОАЭ

© Соцсети теннисистаАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Соцсети теннисиста
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев покинули ОАЭ и вылетели из Омана в Стамбул, сообщила РИА Новости мать Рублева Марина Марьенко.
Ранее российские теннисисты не успели покинуть Дубай после завершения турнира категории АТР 500 до закрытия воздушного пространства ОАЭ. С 4 по 15 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится турнир серии "Мастерс", Медведев, Рублев и Хачанов должны начать соревнования со второго круга.
«
"Жду от Андрея звонка о прибытии в Стамбул. Организовали спецрейс для команды Медведева, Хачанова, Рублева. Вылетели из Омана в 16:00, жду звонка о прибытии в Стамбул, оттуда ребята летят в Лос-Анджелес. Лететь 6 часов 30 минут, сказали", - сообщила Марьенко.
"Если не ошибаюсь, помогли с организацией из ATP. Долго не разрешали вылет", - добавила мать российского теннисиста.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Теннисные мячи, травяной корт - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Матч белорусского теннисиста в ОАЭ остановили из-за атаки беспилотника
Вчера, 20:55
 
ТеннисАндрей РублевДаниил МедведевКарен Хачанов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала