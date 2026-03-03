НБА назвала лучших игроков недели

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс и центровой "Детройт Пистонс" Джейлен Дюрен стали лучшими игроками 19-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице лиги в соцсети Х.

Эдвардс был признан лучшим игроком Западной конференции. 24-летний американец помог "Миннесоте" выиграть три матча недели из трех, в среднем набирая 28,7 очка, совершая 3,3 подбора и 5 передач.