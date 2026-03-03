Рейтинг@Mail.ru
НБА назвала лучших игроков недели - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
00:06 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/nba-2078049844.html
НБА назвала лучших игроков недели
НБА назвала лучших игроков недели - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
НБА назвала лучших игроков недели
Защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс и центровой "Детройт Пистонс" Джейлен Дюрен стали лучшими игроками 19-й недели регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T00:06:00+03:00
2026-03-03T00:06:00+03:00
баскетбол
спорт
детройт пистонс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868109365_0:0:1636:921_1920x0_80_0_0_cf51af6923d114c2549b6de686c4d202.jpg
https://ria.ru/20260302/bruklin-2077787962.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868109365_159:19:1542:1056_1920x0_80_0_0_fda9f38e9e2c5ccfeb07b49d2e83a5d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, детройт пистонс
Баскетбол, Спорт, Детройт Пистонс
НБА назвала лучших игроков недели

Эдвардс из "Миннесоты" и Дюрен из "Детройта" стали лучшими игроками недели в НБА

© Фото : Соцсети БК "Миннесота Тимбервулвз"Баскетболист клуба "Миннесота Тимбервулвз" Энтони Эдвардс
Баскетболист клуба Миннесота Тимбервулвз Энтони Эдвардс - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Соцсети БК "Миннесота Тимбервулвз"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс и центровой "Детройт Пистонс" Джейлен Дюрен стали лучшими игроками 19-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице лиги в соцсети Х.
Эдвардс был признан лучшим игроком Западной конференции. 24-летний американец помог "Миннесоте" выиграть три матча недели из трех, в среднем набирая 28,7 очка, совершая 3,3 подбора и 5 передач.
Дюрен выиграл с "Пистонс" три матча из четырех и стал лучшим игроком Востока. В среднем на счету 22-летнего баскетболиста 25,8 очка, 13,8 подбора и 1,3 блок-шота.
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Бруклин" без Демина продлил серию поражений в НБА до восьми матчей
Вчера, 08:50
 
БаскетболСпортДетройт Пистонс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Северсталь
    Локомотив
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Автомобилист
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Барыс
    7
    0
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Болонья
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Нэшвилл
    Детройт
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Хетафе
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Фиорентина
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала