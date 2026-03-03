https://ria.ru/20260303/nba-2078049844.html
НБА назвала лучших игроков недели
НБА назвала лучших игроков недели
НБА назвала лучших игроков недели
Защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс и центровой "Детройт Пистонс" Джейлен Дюрен стали лучшими игроками 19-й недели регулярного чемпионата...
НБА назвала лучших игроков недели
Эдвардс из "Миннесоты" и Дюрен из "Детройта" стали лучшими игроками недели в НБА
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс и центровой "Детройт Пистонс" Джейлен Дюрен стали лучшими игроками 19-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице лиги в соцсети Х.
Эдвардс был признан лучшим игроком Западной конференции. 24-летний американец помог "Миннесоте" выиграть три матча недели из трех, в среднем набирая 28,7 очка, совершая 3,3 подбора и 5 передач.
Дюрен выиграл с "Пистонс" три матча из четырех и стал лучшим игроком Востока. В среднем на счету 22-летнего баскетболиста 25,8 очка, 13,8 подбора и 1,3 блок-шота.