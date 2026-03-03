Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет "Красивый забег" - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/moskva-2078264286.html
В Москве пройдет "Красивый забег"
В Москве пройдет "Красивый забег" - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
В Москве пройдет "Красивый забег"
Традиционный спортивный праздник "Красивый забег" пройдет 8 марта в парке "Яуза" в Москве, сообщили в пресс-службе московской городской думы. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T17:49:00+03:00
2026-03-03T17:49:00+03:00
москва
россия
алексей шапошников
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832518342_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_b8842af0f2ba0346ab84244a8762545e.jpg
https://ria.ru/20260224/beg-2076443347.html
москва
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832518342_289:0:2560:1703_1920x0_80_0_0_89410605c886fc68e8c04422882711a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
москва, россия, алексей шапошников, спорт
Москва, Россия, Алексей Шапошников, Спорт
В Москве пройдет "Красивый забег"

"Красивый забег" пройдет в Международный женский день в Москве

© Фото : Беговое сообществоЖенщина участвует в забеге в центре Москвы
Женщина участвует в забеге в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Беговое сообщество
Женщина участвует в забеге в центре Москвы. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Традиционный спортивный праздник "Красивый забег" пройдет 8 марта в парке "Яуза" в Москве, сообщили в пресс-службе московской городской думы.
"Восьмого марта, в воскресенье, в 12.00 в парке "Яуза" состоится традиционный спортивный праздник "Красивый забег", приуроченный к Международному женскому дню", - рассказали журналистам в пресс-службе.
Там отметили, что в мероприятии примут участие председатель московской городской думы Алексей Шапошников, директор парка "Яуза", депутат мосгордумы Александр Сапронов, префект северо-восточного административного округа города Москвы Олег Соболев, герой РФ, директор регионального фонда поддержки героев Советского Союза и героев России Владимир Захаров.
"Красивый забег" с каждым годом завоевывает все больше симпатий московских семей и становится настоящим весенним праздником. Регистрация участников старта - их всего 300 - традиционно завершается за несколько часов. Количество болельщиц и болельщиков увеличивается - в 2024-м их было более тысячи человек, в 2025-м - уже более полутора тысяч", - сообщил председатель мосгордумы Алексей Шапошников, чьи слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что москвичи всегда с большим энтузиазмом участвуют в спортивных мероприятиях.
"Я испытываю искреннюю гордость за северо-восток столицы, который вносит достойный вклад в это общее движение. Неслучайно наш забег называется "Красивым". Ведь сегодняшние участницы - самые красивые, самые целеустремленные и самые спортивные", - подчеркнул Шапошников.
Легкоатлетические соревнования Скорость - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Москве прошли легкоатлетические соревнования "Скорость"
24 февраля, 16:25
 
МоскваРоссияАлексей ШапошниковСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала