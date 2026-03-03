В Москве пройдет "Красивый забег"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Традиционный спортивный праздник "Красивый забег" пройдет 8 марта в парке "Яуза" в Москве, сообщили в Традиционный спортивный праздник "Красивый забег" пройдет 8 марта в парке "Яуза" в Москве, сообщили в пресс-службе московской городской думы.

"Восьмого марта, в воскресенье, в 12.00 в парке "Яуза" состоится традиционный спортивный праздник "Красивый забег", приуроченный к Международному женскому дню", - рассказали журналистам в пресс-службе.

Там отметили, что в мероприятии примут участие председатель московской городской думы Алексей Шапошников , директор парка "Яуза", депутат мосгордумы Александр Сапронов, префект северо-восточного административного округа города Москвы Олег Соболев, герой РФ , директор регионального фонда поддержки героев Советского Союза и героев России Владимир Захаров.

"Красивый забег" с каждым годом завоевывает все больше симпатий московских семей и становится настоящим весенним праздником. Регистрация участников старта - их всего 300 - традиционно завершается за несколько часов. Количество болельщиц и болельщиков увеличивается - в 2024-м их было более тысячи человек, в 2025-м - уже более полутора тысяч", - сообщил председатель мосгордумы Алексей Шапошников, чьи слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что москвичи всегда с большим энтузиазмом участвуют в спортивных мероприятиях.