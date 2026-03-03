Бойцы MMA Царукян и Пуллас проведут бой-реванш в Бразилии

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российский боец армянского происхождения Арман Царукян и американец Джорджио Пуллас проведут бой-реванш на турнире Hype Fighting в Рио-де-Жанейро, сообщается на странице промоушена в Instagram*.
Поединок в Бразилии состоится 11 марта и пройдет по правилам грэпплинга. В случае, если никто не одержит досрочную победу (удушающим или болевым приемом), бой завершится вничью.
Соперники встретятся второй раз за полторы недели. 1 марта Царукян со счетом 5-3 одолел американца на борцовском турнире Real American Freestyle (RAF) в Темпе (штат Аризона, США). После схватки российский боец повалил соперника и нанес ему несколько ударов, после чего началась массовая потасовка. В драках на площадке участвовали более десяти человек.
Царукяну 29 лет. В январе 2025 года он должен был встретиться с Исламом Махачевым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, однако снялся из-за травмы. На его счету 23 победы и три поражения в ММА.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.