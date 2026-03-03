Рейтинг@Mail.ru
23:35 03.03.2026
MLS и "Ванкувер" заплатят штраф из-за неучастия Месси в матче
2026
MLS и "Ванкувер" заплатят штраф из-за неучастия Месси в матче

MLS и "Ванкуверу" назначили штраф в $347 тысяч из-за неучастия Месси в матче

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Верховный суд Британской Колумбии в Канаде утвердил штраф в 347 тысяч долларов в отношении клуба "Ванкувер Уайткэпс" и североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) после рассмотрения коллективного иска в связи с неприездом форварда "Интер Майами" Лионеля Месси на матч регулярного чемпионата в 2024 году, сообщает The Athletic.
Месси, а также Луис Суарес и Серхио Бускетс не приняли участия в матче, который прошел в Ванкувере 25 мая 2024 года. При этом образ бывших футболистов "Барселоны" активно использовался в афишах и рекламных материалах, связанных с матчем, а "Ванкувер" повысил цены на игру. За два дня до матча стало известно о неучастии Месси, Суареса и Бускетса. "Ванкувер" предложил компенсации в виде снижения цен на еду на стадионе, а также бесплатных билетов на последующие матчи.
Позже житель Британской Колумбии подал гражданский иск. В своем заявлении он указал, что из-за рекламы приобрел два билета на матч за 404 доллара - в десять раз дороже, чем на другие домашние матчи "Ванкувера".
MLS и "Уайткэпс" утверждали, что иск был необоснованным, но пошли на урегулирование конфликта. Сумма штрафа будет направлена благотворительным организациям.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Дубль Месси помог "Интер Майами" обыграть "Орландо Сити" в матче MLS
2 марта, 08:22
 
Футбол Спорт Лионель Месси Ванкувер Уайткэпс Major League Soccer 2025
 
