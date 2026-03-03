MLS и "Ванкувер" заплатят штраф из-за неучастия Месси в матче

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Верховный суд Британской Колумбии в Канаде утвердил штраф в 347 тысяч долларов в отношении клуба "Ванкувер Уайткэпс" и североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) после рассмотрения коллективного иска в связи с неприездом форварда "Интер Майами" Лионеля Месси на матч регулярного чемпионата в 2024 году, сообщает The Athletic.

Позже житель Британской Колумбии подал гражданский иск. В своем заявлении он указал, что из-за рекламы приобрел два билета на матч за 404 доллара - в десять раз дороже, чем на другие домашние матчи "Ванкувера".