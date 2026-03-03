Рейтинг@Mail.ru
Ловчев заявил, что судьи своими решениями испохабили весь российский футбол
Футбол
 
14:09 03.03.2026
Ловчев заявил, что судьи своими решениями испохабили весь российский футбол
Ловчев заявил, что судьи своими решениями испохабили весь российский футбол
футбол
евгений ловчев
александр алаев
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
евгений ловчев, александр алаев, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Евгений Ловчев, Александр Алаев, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Ловчев заявил, что судьи своими решениями испохабили весь российский футбол

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российские арбитры своими решениями испохабили весь футбол в чемпионате страны, сказал РИА Новости чемпион СССР в составе московского "Спартака", бронзовый призер Олимпийских игр - 1972 Евгений Ловчев.
27 февраля возобновился чемпионат России по футболу после зимней паузы. Во всех матчах 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) была задействована система видеопомощи арбитрам (VAR). В субботу президент РПЛ Александр Алаев высказался о проблемах в работе футбольных судей на матчах чемпионата России. В их числе функционер назвал частое использование VAR, проблемы в работе системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров.
«
"Сейчас судьи разрешили футболистам хватать за майки соперника, бить локтями в лицо. Когда я играл, такого не было. Я за 10 лет карьеры в высшей лиге нашего футбола не получил ни одной карточки, потому что нас учили играть чисто. А сейчас чуть что. ложатся на поле. К ним бегут доктора, теряется время по пять минут, а добавляют потом одну. Люди пришли на стадион не для того, чтобы смотреть, как вы валяетесь, они денежки заплатили, чтобы игру посмотреть. Судьи испохабили весь футбол", - сказал Ловчев.
Футбол Евгений Ловчев Александр Алаев Спартак Москва РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
