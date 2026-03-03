Ловчев заявил, что судьи своими решениями испохабили весь российский футбол

«

"Сейчас судьи разрешили футболистам хватать за майки соперника, бить локтями в лицо. Когда я играл, такого не было. Я за 10 лет карьеры в высшей лиге нашего футбола не получил ни одной карточки, потому что нас учили играть чисто. А сейчас чуть что. ложатся на поле. К ним бегут доктора, теряется время по пять минут, а добавляют потом одну. Люди пришли на стадион не для того, чтобы смотреть, как вы валяетесь, они денежки заплатили, чтобы игру посмотреть. Судьи испохабили весь футбол", - сказал Ловчев.