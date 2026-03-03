Рейтинг@Mail.ru
Laureus объявил претендентов на звание лучшего спортсмена года - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/laureus-2078199281.html
Laureus объявил претендентов на звание лучшего спортсмена года
Laureus объявил претендентов на звание лучшего спортсмена года - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Laureus объявил претендентов на звание лучшего спортсмена года
Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис и первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вошли в число претендентов на награду... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T14:36:00+03:00
2026-03-03T14:36:00+03:00
арман дюплантис
арина соболенко
карлос алькарас
макларен
пари сен-жермен (псж)
барселона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804695555_0:1:1240:699_1920x0_80_0_0_3a355df9646a9673746130fe84e40a64.png
https://ria.ru/20251228/svischev-2065192203.html
https://ria.ru/20260115/luchshie-2068062943.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804695555_154:0:1087:700_1920x0_80_0_0_2ba24f1317f45ee268b6f4ce4e2e7c21.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
арман дюплантис, арина соболенко, карлос алькарас, макларен, пари сен-жермен (псж), барселона
Арман Дюплантис, Арина Соболенко, Карлос Алькарас, Макларен, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Барселона
Laureus объявил претендентов на звание лучшего спортсмена года

Laureus номинировал Дюплантиса и Соболенко на звание лучших спортсменов года

© Фото : пресс-служба МОКАрман Дюплантис
Арман Дюплантис - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : пресс-служба МОК
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис и первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вошли в число претендентов на награду Laureus, которую также называют спортивным "Оскаром", сообщается в аккаунте премии в соцсети Х.
Дюплантис вошел в шорт-лист претендентов в номинации "Спортсмен года". На награду также претендуют испанский теннисист Карлос Алькарас, французский футболист "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, испанский мотогонщик Марк Маркес, словенский велогонщик Тадей Погачар и итальянский теннисист Янник Синнер.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Свищев назвал лучшего российского спортсмена 2025 года
28 декабря 2025, 16:20
В номинации "Спортсменка года", помимо Соболенко, также представлены испанская футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати, американская легкоатлетка Мелисса Джефферсон-Вуден, кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон, американская пловчиха Кэти Ледеки и ее соотечественница легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон.
За звание "Команда года" будут бороться женская сборная Англии по футболу, команда Европы по гольфу, женская сборная Индии по крикету, команда "Формулы-1" "Макларен", баскетбольный клуб "Оклахома-Сити Тандер" и французская футбольная команда "ПСЖ".
В число претендентов на награду в номинации "Прорыв года" вошли французский футболист "ПСЖ" Дезире Дуэ, бразильский теннисист Жуан Фонсека, канадский баскетболист "Оклахомы" Шей Гилджес-Александер, британский дартсмен Люк Литтлер, пилот "Макларена" британец Ландо Норрис и 12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди.
Премия Laureus вручается за достижения в сфере спорта по итогам года. Церемония награждения пройдет 20 апреля в Мадриде.
Александр Овечкин, Ангелина Мельникова и Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
РИА Новости и болельщики определили лучших атлетов и тренеров 2025 года
15 января, 16:15
 
Арман ДюплантисАрина СоболенкоКарлос АлькарасМакларенПари Сен-Жермен (ПСЖ)Барселона
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала