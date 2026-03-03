https://ria.ru/20260303/laureus-2078199281.html
Laureus объявил претендентов на звание лучшего спортсмена года
Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис и первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вошли в число претендентов на награду... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Laureus номинировал Дюплантиса и Соболенко на звание лучших спортсменов года
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис и первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вошли в число претендентов на награду Laureus, которую также называют спортивным "Оскаром", сообщается в аккаунте премии в соцсети Х.
Дюплантис вошел в шорт-лист претендентов в номинации "Спортсмен года". На награду также претендуют испанский теннисист Карлос Алькарас, французский футболист "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, испанский мотогонщик Марк Маркес, словенский велогонщик Тадей Погачар и итальянский теннисист Янник Синнер.
В номинации "Спортсменка года", помимо Соболенко, также представлены испанская футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати, американская легкоатлетка Мелисса Джефферсон-Вуден, кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон, американская пловчиха Кэти Ледеки и ее соотечественница легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон.
За звание "Команда года" будут бороться женская сборная Англии по футболу, команда Европы по гольфу, женская сборная Индии по крикету, команда "Формулы-1" "Макларен", баскетбольный клуб "Оклахома-Сити Тандер" и французская футбольная команда "ПСЖ".
В число претендентов на награду в номинации "Прорыв года" вошли французский футболист "ПСЖ" Дезире Дуэ, бразильский теннисист Жуан Фонсека, канадский баскетболист "Оклахомы" Шей Гилджес-Александер, британский дартсмен Люк Литтлер, пилот "Макларена" британец Ландо Норрис и 12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди.
Премия Laureus вручается за достижения в сфере спорта по итогам года. Церемония награждения пройдет 20 апреля в Мадриде.