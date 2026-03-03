https://ria.ru/20260303/kkhl-2078314430.html
"Металлург" обыграл минское "Динамо" и прервал серию поражений в КХЛ
Магнитогорский "Металлург" обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Металлург" обыграл минское "Динамо" и прервал серию поражений из 3 матчей в КХЛ