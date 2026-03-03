Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" обыграл минское "Динамо" и прервал серию поражений в КХЛ
Хоккей
 
21:37 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/kkhl-2078314430.html
"Металлург" обыграл минское "Динамо" и прервал серию поражений в КХЛ
"Металлург" обыграл минское "Динамо" и прервал серию поражений в КХЛ - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Металлург" обыграл минское "Динамо" и прервал серию поражений в КХЛ
Магнитогорский "Металлург" обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T21:37:00+03:00
2026-03-03T21:37:00+03:00
хоккей
спорт
минск
металлург (магнитогорск)
хк динамо
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
хоккей
Хоккей, Спорт, Минск, Металлург (Магнитогорск), ХК Динамо, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Металлург" обыграл минское "Динамо" и прервал серию поражений в КХЛ

"Металлург" обыграл минское "Динамо" и прервал серию поражений из 3 матчей в КХЛ

Хоккеисты Металлурга - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Хоккеисты "Металлурга". Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Минске завершилась победой гостей со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Андрей Козлов (13-я, 57-я минуты) и Роман Канцеров (20).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 марта 2026 • начало в 19:10
Завершен
Динамо Минск
0 : 3
Металлург Мг
12:05 • Andrei Kozlov
(Дерек Барак, Роман Канцеров)
19:59 • Роман Канцеров
(Владимир Ткачев)
16:14 • Andrei Kozlov
(Владимир Ткачев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Вратарь магнитогорцев Александр Смолин отразил 44 броска. Он оформил свой первый шатаут в текущем сезоне. Хоккеисты "Металлурга" нанесли 20 бросков по воротам соперника.
"Металлург" (97 очков) прервал серию поражений из трех матчей и продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. "Динамо" (82) уступило после трех побед подряд и идет вторым на Западе.
В следующем матче "Металлург" примет екатеринбургский "Автомобилист" 6 марта. "Динамо" днем раньше встретится с петербургским СКА на домашнем льду.
"Лада" одержала волевую победу над "Ак Барсом" в матче КХЛ
ХоккейСпортМинскМеталлург (Магнитогорск)ХК Динамо (Москва)АвтомобилистКХЛ 2025-2026
 
Заголовок открываемого материала