Передача Любушкина помогла "Далласу" разгромить "Ванкувер" в матче НХЛ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Даллас Старз" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 6:1 (1:1, 2:0, 3:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Адам Эрни (18-я минута), Лиан Биксель (29, 56), Джейсон Робертсон (30), Мэтт Дюшен (42) и Колин Блэкуэлл (46). В составе проигравших отличился Эвандер Кейн (8).
03 марта 2026 • начало в 06:00
Завершен
07:57 • Эвандер Кейн
17:40 • Адам Эрни
28:31 • Лиан Биксель
(Илья Любушкин, Сэм Стил)
29:41 • Джейсон Робертсон
41:33 • Мэтт Дюшен
45:40 • Колин Блэквелл
55:41 • Лиан Биксель
Защитник "Далласа" Илья Любушкин отметился голевой передачей. Всего на его счету в текущем сезоне 8 очков (1 гол + 7 передач) в 42 матчах.
"Даллас" с 83 очками занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, "Ванкувер" (43 балла) располагается на последней, восьмой строчке Тихоокеанского дивизиона.
В других матчах дня "Сиэтл Кракен" обыграл дома "Каролину Харрикейнз" (2:1), "Колорадо Эвеланш" победил в гостях "Лос-Анджелес Кингз" (4:2).