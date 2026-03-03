Рейтинг@Mail.ru
Передача Любушкина помогла "Далласу" разгромить "Ванкувер" в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
09:28 03.03.2026
Передача Любушкина помогла "Далласу" разгромить "Ванкувер" в матче НХЛ
Передача Любушкина помогла "Далласу" разгромить "Ванкувер" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Передача Любушкина помогла "Далласу" разгромить "Ванкувер" в матче НХЛ
"Даллас Старз" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Передача Любушкина помогла "Далласу" разгромить "Ванкувер" в матче НХЛ

Передача Любушкина помогла "Далласу" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

Хоккеисты "Даллас Старз"
Хоккеисты Даллас Старз - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : twitter.com/sportsnet
Хоккеисты "Даллас Старз". Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Даллас Старз" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 6:1 (1:1, 2:0, 3:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Адам Эрни (18-я минута), Лиан Биксель (29, 56), Джейсон Робертсон (30), Мэтт Дюшен (42) и Колин Блэкуэлл (46). В составе проигравших отличился Эвандер Кейн (8).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 марта 2026 • начало в 06:00
Завершен
Ванкувер
1 : 6
Даллас
07:57 • Эвандер Кейн
(Джейк Дебраск, Маркус Петтерссон)
17:40 • Адам Эрни
(Колин Блэквелл)
28:31 • Лиан Биксель
(Илья Любушкин, Сэм Стил)
29:41 • Джейсон Робертсон
(Мэтт Дюшен, Миро Хеисканен)
41:33 • Мэтт Дюшен
(Сэм Стил, Миро Хеисканен)
45:40 • Колин Блэквелл
55:41 • Лиан Биксель
(Маврик Бург, Джейсон Робертсон)
Защитник "Далласа" Илья Любушкин отметился голевой передачей. Всего на его счету в текущем сезоне 8 очков (1 гол + 7 передач) в 42 матчах.
"Даллас" с 83 очками занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, "Ванкувер" (43 балла) располагается на последней, восьмой строчке Тихоокеанского дивизиона.
В других матчах дня "Сиэтл Кракен" обыграл дома "Каролину Харрикейнз" (2:1), "Колорадо Эвеланш" победил в гостях "Лос-Анджелес Кингз" (4:2).
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Кирилл Марченко - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Марченко набрал три очка и был признан первой звездой матча НХЛ
