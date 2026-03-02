Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" в марте сыграет с участником основного раунда Лиги чемпионов
18:27 02.03.2026
"Зенит" в марте сыграет с участником основного раунда Лиги чемпионов
"Зенит" в марте сыграет с участником основного раунда Лиги чемпионов
Петербургский футбольный клуб "Зенит" в Telegram-канале объявил, что проведет товарищеский матч с алма-атинским "Кайратом" в Санкт-Петербурге.
футбол, зенит, кайрат, лига чемпионов уефа
"Зенит" в марте сыграет с участником основного раунда Лиги чемпионов

"Зенит" проведет товарищеский матч с "Кайратом" в Санкт-Петербурге в марте

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" в Telegram-канале объявил, что проведет товарищеский матч с алма-атинским "Кайратом" в Санкт-Петербурге.
Встреча пройдет 28 марта на "Газпром Арене" и начнется в 19:00 по московскому времени.
"Кайрат" - пятикратный и действующий чемпион Казахстана. В текущем сезоне команда впервые в своей истории приняла участие в основном раунде Лиги чемпионов.
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Опять скандал с судейством "Зенита"! У "Балтики" украли победу?
28 февраля, 01:20
 
Футбол
 
