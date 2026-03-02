https://ria.ru/20260302/zenit-2077983806.html
"Зенит" в марте сыграет с участником основного раунда Лиги чемпионов
Петербургский футбольный клуб "Зенит" в Telegram-канале объявил, что проведет товарищеский матч с алма-атинским "Кайратом" в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T18:27:00+03:00
футбол
спорт
зенит
кайрат
лига чемпионов уефа
