УЕФА оштрафовал "Тоттенхэм" за поведение фанатов в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал английский клуб "Тоттенхэм" на 30 тысяч евро за дискриминационное поведение болельщиков во время матча восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов против немецкого "Айнтрахта", сообщается на сайте союза.

Встреча прошла 28 января во Франкфурте-на-Майне и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Как сообщает журналист The Times Мартин Циглер, во время матча трое болельщиков английского клуба демонстрировали нацистское приветствие.