Рейтинг@Mail.ru
УЕФА оштрафовал "Тоттенхэм" за поведение фанатов в матче Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:53 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/tottenkhem-2077994049.html
УЕФА оштрафовал "Тоттенхэм" за поведение фанатов в матче Лиги чемпионов
УЕФА оштрафовал "Тоттенхэм" за поведение фанатов в матче Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
УЕФА оштрафовал "Тоттенхэм" за поведение фанатов в матче Лиги чемпионов
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал английский клуб "Тоттенхэм" на 30 тысяч евро за дискриминационное поведение... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T18:53:00+03:00
2026-03-02T18:53:00+03:00
футбол
тоттенхэм хотспур
айнтрахт (франкфурт)
лига чемпионов уефа
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596917101_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_72126355fd3ebbe6210c97ee280d5c2a.jpg
https://ria.ru/20260226/lokatelli-2076831203.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596917101_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3f02c27efaef80efce25d832fb6685fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
тоттенхэм хотспур, айнтрахт (франкфурт), лига чемпионов уефа, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Тоттенхэм Хотспур, Айнтрахт (Франкфурт), Лига чемпионов УЕФА, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
УЕФА оштрафовал "Тоттенхэм" за поведение фанатов в матче Лиги чемпионов

УЕФА оштрафовал "Тоттенхэм" за дискриминационное поведение фанатов в матче ЛЧ

© официальный твиттер клуба "Тоттенхэм Хотспур"Домашний стадион "Эвертона" "Гудиссон Парк"
Домашний стадион Эвертона Гудиссон Парк - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© официальный твиттер клуба "Тоттенхэм Хотспур"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал английский клуб "Тоттенхэм" на 30 тысяч евро за дискриминационное поведение болельщиков во время матча восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов против немецкого "Айнтрахта", сообщается на сайте союза.
Встреча прошла 28 января во Франкфурте-на-Майне и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Как сообщает журналист The Times Мартин Циглер, во время матча трое болельщиков английского клуба демонстрировали нацистское приветствие.
Помимо денежного штрафа "Тоттенхэму" условно запретили продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч команды под эгидой УЕФА с испытательным сроком в один год с даты принятия решения. Клуб также оштрафован на 2250 евро за бросание предметов на поле.
Мануэль Локателли - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Хочется плакать": капитан "Ювентуса" отреагировал на вылет из ЛЧ
26 февраля, 11:13
 
ФутболТоттенхэм ХотспурАйнтрахт (Франкфурт)Лига чемпионов 2025-2026Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Северсталь
    Локомотив
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Автомобилист
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Барыс
    7
    0
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Болонья
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Нэшвилл
    Детройт
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Хетафе
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Фиорентина
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала