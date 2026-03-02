https://ria.ru/20260302/tkalich-2077855523.html
Ткалич победила в беге на 400 метров на зимнем чемпионате России
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бегунья Полина Ткалич стала лучшей на дистанции 400 метров на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске.
Ткалич победила с результатом 51,78 секунды. Второй стала Дарья Тихонова (53,48), третье место заняла Валерия Савенкова (53,59).
На аналогичной дистанции у мужчин тройку призеров составили Артем Арасланов (47,01), Федор Кулаков (47,08) и Максим Федяев (47,25).
- пятиборье, женщины: 1. Валерия Москвитина (4512 очков), 2. Марианна Бакосова (4348), 3. Анна Алферова (4235);
- тройной прыжок, мужчины: 1. Илья Телькунов (17,00 метра), 2. Дмитрий Чижиков (16,81), 3. Виталий Павлов (16,58);
- толкание ядра, мужчины: 1. Максим Афонин (20,57 метра), 2. Семен Бородаев (20,06), 3. Александр Бабенко (18,71).
Чемпионат России в помещении завершится 3 марта.