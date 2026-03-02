https://ria.ru/20260302/timma-2077924937.html
Семья Тиммы просит взыскать с Седоковой долю от проданной квартиры
янис тимма
анна седокова
баскетбол
2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Родные покойного баскетболиста Яниса Тиммы просят взыскать с артистки Анны Седоковой долю от продажи квартиры, текущая рыночная стоимость которой оценивается в 150 миллионной рублей, передает корреспондент РИА Новости из Хорошевского суда Москвы.
В ходе беседы по иску представители семьи Тиммы
заявили, что просят взыскать с Седоковой
долю в размере 10 миллионов рублей на каждого из истцов. Истцами заявлены родители баскетболиста и его несовершеннолетний сын.
«
"Рыночная стоимость квартиры составляет 150 миллионов рублей", - заявила адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.
Представители певицы сообщили, что с иском Седокова не согласна, квартира была продана в сентябре 2024 года и деньги были потрачены на "семейные нужды". Сколько - они не уточнили.
Предварительное судебное заседание назначено на 19 марта.
Тело Яниса Тиммы было найдено в Москве
в декабре 2024 года. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.