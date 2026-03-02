Семья Тиммы просит взыскать с Седоковой долю от проданной квартиры

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Родные покойного баскетболиста Яниса Тиммы просят взыскать с артистки Анны Седоковой долю от продажи квартиры, текущая рыночная стоимость которой оценивается в 150 миллионной рублей, передает корреспондент РИА Новости из Хорошевского суда Москвы.

Представители певицы сообщили, что с иском Седокова не согласна, квартира была продана в сентябре 2024 года и деньги были потрачены на "семейные нужды". Сколько - они не уточнили.