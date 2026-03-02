Рейтинг@Mail.ru
15:47 02.03.2026
Семья Тиммы просит взыскать с Седоковой долю от проданной квартиры
2026-03-02T15:47:00+03:00
2026-03-02T15:47:00+03:00
янис тимма
анна седокова
баскетбол
2026
янис тимма, анна седокова, баскетбол
Янис Тимма, Анна Седокова, баскетбол
Семья Тиммы просит взыскать с Седоковой долю от проданной квартиры

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Родные покойного баскетболиста Яниса Тиммы просят взыскать с артистки Анны Седоковой долю от продажи квартиры, текущая рыночная стоимость которой оценивается в 150 миллионной рублей, передает корреспондент РИА Новости из Хорошевского суда Москвы.
В ходе беседы по иску представители семьи Тиммы заявили, что просят взыскать с Седоковой долю в размере 10 миллионов рублей на каждого из истцов. Истцами заявлены родители баскетболиста и его несовершеннолетний сын.
«
"Рыночная стоимость квартиры составляет 150 миллионов рублей", - заявила адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.
Представители певицы сообщили, что с иском Седокова не согласна, квартира была продана в сентябре 2024 года и деньги были потрачены на "семейные нужды". Сколько - они не уточнили.
Предварительное судебное заседание назначено на 19 марта.
Тело Яниса Тиммы было найдено в Москве в декабре 2024 года. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
Певица Анна Седокова на музыкальной премии Жара Media Awards в Крокус Сити Холле в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Седокова больше не горюет: как изменилась ее жизнь после смерти Яниса Тиммы
30 мая 2025, 19:20
 
Янис ТиммаАнна Седоковабаскетбол
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
